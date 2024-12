Economia Honda e Nissan assinam acordo para iniciar fusão

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

Nos próximos seis meses, as empresas vão discutir a combinação de suas operações sob uma holding. (Foto: Divulgação)

Honda Motor e Nissan Motor assinaram um acordo de intenções para dar início formal às negociações para a fusão das duas empresas, que deverá se tornar a terceira maior montadora do mundo em número de vendas. Nos próximos seis meses, as empresas vão discutir a combinação de suas operações sob uma holding, com um plano para concluir a fusão em agosto de 2026. Toyota e Volkswagen lideram o ranking mundial.

O anúncio vem num contexto no qual as duas empresas japonesas buscam um melhor posicionamento diante da discussão sobre transição tecnológica, que atualmente remodela a indústria automotiva. A expectativa é de que o acordo contribua para que as montadoras alcancem a americana Tesla e a chinesa BYD no que diz respeito a veículos elétricos e condução autônoma. O acordo envolve a Mitsubishi Motors – da qual a Nissan é a principal acionista.

A segunda e a terceira maiores montadoras do Japão se juntam a um número crescente de gigantes automotivas tradicionais, incluindo a General Motors e a Volkswagen, que estão aprofundando os laços para compartilhar os custos envolvidos no desenvolvimento de veículos de última geração.

Diferentemente dos carros movidos a gasolina, que definiram a indústria durante a maior parte do século passado, mais veículos hoje estão sendo equipados com baterias, motores elétricos e softwares que permitem recursos como direção autônoma.

A ascensão das fabricantes chinesas está abalando a indústria em um momento de transição. Concorrentes relativamente baratos da BYD, Great Wall e Nio estão dominando o mercado e superando empresas americanas e japonesas na China e em outros países. Fabricantes de automóveis japoneses ficaram para trás e agora estão tentando reduzir custos e recuperar o tempo perdido.

Nissan, Honda e Mitsubishi anunciaram em agosto que iriam compartilhar componentes para veículos elétricos e pesquisar conjuntamente software para condução autônoma. Um acordo preliminar entre Honda e Nissan foi anunciado em março.

Unir forças ajudaria fabricantes japoneses menores a ganhar escala para competir com o líder de mercado do Japão, a Toyota, que tem parcerias tecnológicas com as japonesas Mazda e Subaru.

A Nissan possui SUVs grandes com chassi baseado em picapes, que a Honda não tem, disse Sam Fiorani, vice-presidente da consultoria AutoForecast Solutions.

A Nissan também tem anos de experiência na construção de baterias e veículos elétricos, além de trens de força híbridos elétricos a gás que poderiam ajudar a Honda, disse.

No mês passado, a Nissan anunciou que estava cortando 9 mil empregos, ou cerca de 6% de sua força de trabalho global, e reduzindo a capacidade de produção global em 20% após relatar perda trimestral de 9,3 bilhões de ienes (R$ 364,5 milhões).

No início deste mês, ela reorganizou sua gestão e seu diretor executivo, Makoto Uchida, teve um corte de 50% no salário para assumir a responsabilidade pelas dificuldades financeiras, dizendo que a Nissan precisava se tornar mais eficiente e responder melhor aos gostos do mercado, aos custos crescentes e outras mudanças globais.

A Fitch Ratings recentemente rebaixou a perspectiva de crédito da Nissan para “negativa”, citando a piora da lucratividade, em parte devido a cortes de preços no mercado americano. Mas observou que ela possui estrutura financeira sólida e reservas de 1,44 trilhão de ienes (R$ 52,5 bilhões) em caixa.

Um relatório na revista financeira japonesa Diamond disse que as conversas com a Honda ganharam urgência depois que o fabricante taiwanês de iPhones Hon Hai Precision Industry Co., mais conhecido como Foxconn, começou a explorar uma possível aquisição da Nissan como parte de seu impulso no setor de carros elétricos.

A Nissan tem lutado por anos após um escândalo que começou com a prisão de seu ex-presidente Carlos Ghosn no final de 2018 sob acusações de fraude e má utilização de ativos da companhia, alegações que ele nega. Ghosn acabou sendo liberado sob fiança e fugiu para o Líbano. (Estadão Conteúdo)

2024-12-29