Política Após hospedar Bolsonaro na Flórida, o anfitrião diz que faria o mesmo por Lula

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Eu vi um negócio, não estou pensando em esquerda ou direita, estou pensando no negócio que a casa vai ser", disse o lutador brasileiro Foto: Reprodução "Eu vi um negócio, não estou pensando em esquerda ou direita, estou pensando no negócio que a casa vai ser", disse o lutador brasileiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A um passo de escrever um novo capítulo em outra modalidade esportiva, a vida de José Aldo nos últimos meses foi, segundo o próprio lutador, um misto de emoções, sensações e experiências. Mas um fato específico colocou o lutador no olho do furação da política brasileira: a iniciativa de hospedar em sua casa na Flórida por tempo indeterminado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao Estadão, José Aldo, que declarou voto em Jair Bolsonaro na eleição presidencial, reforça que não enxerga como um erro alugar o imóvel ao ex-presidente da República e brinca que, caso Lula fosse à Flórida, também colocaria à disposição sua residência ao atual presidente. O lutador tem duas propriedades na Flórida.

Faria de novo

“Vamos por partes: eu cederia a casa (ao Bolsonaro) normalmente de novo, sem problemas. Como já disse, diversos artistas globais, cantores, jogadores já ficaram na minha casa nos Estados Unidos. Todos que me conhecem, principalmente amigos, ficam na minha casa. Faria tudo de novo (hospedar Bolsonaro) sem nenhum problema”, disse.

“Todo mundo do lado contrário vai bater, mas minha jogada não foi pensando nisso. Irmão, é ônus e o bônus em tudo que você faz da sua vida. A rua está lotada sempre e o que estou recebendo de mensagens de gente querendo alugar a casa. Me desculpa, mas tem gente que pensa muito pequeno, não vê a visão do negócio”, disse Aldo.

Bom pra mim

“Independentemente da opção política de cada um, tenho de pensar naquilo que vai ser bom para mim. Não vejo problema em as pessoas falarem que eu hospedei o presidente na minha casa. Eu até brinco com meus amigos próximos que, como tenho duas casas, eu hospedaria o outro presidente (Lula) sem problema algum se ele viesse à Flórida (assim como o Bolsonaro) também.”

“Eu vi um negócio, não estou pensando em esquerda ou direita, estou pensando no negócio que a casa vai ser. Tem o quarto dos minions lá, todo mundo vai querer ver, seja de esquerda ou direita. Quero botar uma placa lá: ‘aqui ficou o presidente do Brasil’”, acrescentou.

Candidato ao Senado

Anfitrião de Bolsonaro nos Estados Unidos, José Aldo já se decepcionou com o ex-presidente em 2022. É que o ex-lutador do UFC almejava ser o candidato do então presidente ao Senado pelo Amazonas.

José Aldo chegou discutir o assunto com Bolsonaro e Flávio, mas seu nome acabou preterido. O escolhido pelo então presidente foi Coronel Menezes, que acabou derrotado por Omar Aziz, aliado de Lula. Na época, o ex-lutador não escondeu de aliados que se chateou com o desfecho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/hospedar-bolsonaro-florida-faria-mesmo-lula/

Após hospedar Bolsonaro na Flórida, o anfitrião diz que faria o mesmo por Lula