Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Em duas semanas, no dia 2 de abril, o HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) vai colocar em funcionamento quatro leitos críticos de isolamento, 15 críticos e 30 clínicos para pacientes suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. A estrutura vai funcionar no térreo do Bloco B.

As ações fazem parte da aplicação dos R$ 57 milhões que foram liberados pelo Ministério da Educação ao hospital para enfrentar o Covid-19. As equipes técnicas e administrativas do hospital estão mobilizadas e atuando para agilizar a utilização dos recursos e estruturar as instalações.

