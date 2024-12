Porto Alegre Hospital de Porto Alegre passa a utilizar a robótica em cirurgias de prótese de joelho

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tecnologia permite procedimentos mais precisos, seguros e rápidos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Hospital Mãe de Deus, de Porto Alegre, realizou nesta semana a sua primeira cirurgia para artroplastia total do joelho utilizando o robô Cori, da empresa britânica Smith & Nephew. A instituição está entre os poucos da América Latina a oferecerem essa tecnologia, uma das mais atuais para procedimentos ortopédicos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a artrose, doença inflamatória que causa a degeneração dos tecidos que revestem a cartilagem dos ossos, é uma das doenças mais comuns do mundo, acometendo de 70% a 80% das pessoas com mais de 65 anos.

Uma câmera é fixada na articulação e sensores são colocados no joelho. Controlado pelo cirurgião, o robô Cori de segunda geração oferece um mapeamento inteligente e em tempo real, transmitindo para um monitor a tomada exata de medidas da área que deve ser operada. O osso é cortado por fresa, e não por lâmina de serra, o que traz mais precisão e redução no tempo do corte.

Vantagens

“Também vemos hoje um aumento da longevidade, principalmente no Rio Grande do Sul. Com isso, nas próximas décadas, espera-se que maior deva ser a prevalência de problemas no joelho”, ressalta o coordenador da Ortopedia e Traumatologia do Mãe de Deus, Marcos Paulo de Souza. Ele detalha:

“As pessoas vivem mais tempo mas querem manter a qualidade de vida, com mobilidade para suas atividades e pouca dor. O uso da robótica na colocação ou troca de prótese do joelho traz mais vantagens tanto ao paciente quanto ao cirurgião, em termos da precisão no procedimento. Com maior segurança e rapidez na recuperação, é também menor a chance de o paciente sofrer com dores futuras. Outras vantagens incluem maior durabilidade, menor tempo de internação e menor chance de rejeição do material”.

Em 2024, o Hospital Mãe de Deus tem avançado no uso de robótica em seus procedimentos. Em julho, foi realizada a primeira cirurgia de coluna vertebral com robô Mazor na Região Sul.

Robótica no Mãe de Deus

Há 45 anos, o Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, oferece soluções completas em saúde, diagnóstico e tratamento, com foco em atendimento humanizado, seguro e centralizado na resolução de cada caso. Excelência, proximidade e cuidado com o paciente e a constante modernização dos serviços são as diretrizes da instituição.

Referência no atendimento médico-hospitalar de alta complexidade, o Hospital Mãe de Deus é acreditado pela Joint Commission International (JCI), maior e mais antiga agência verificadora da qualidade e segurança em saúde do mundo, e, em 2024, ficou entre os dez melhores hospitais do Brasil no World’s Best Hospitals, ranking da revista Newsweek.

É mantido pela instituição filantrópica Associação Educadora São Carlos (Aesc), da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas.

Realiza atendimentos essencialmente privados ou por meio de planos de saúde, revertendo sua contrapartida filantrópica por meio de atendimentos SUS em suas unidades Hospital Santa Ana (Porto Alegre) e Hospital Santa Luzia (Capão da Canoa), bem como quatro Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Porto Alegre) – o que representa 70% do atendimento desta linha de cuidado da cidade. A Aesc também conta com escolas no Interior do Estado e um Centro de Atendimento ao Migrante, na Serra Gaúcha.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/hospital-de-porto-alegre-passa-a-utilizar-a-robotica-em-cirurgias-de-protese-de-joelho/

Hospital de Porto Alegre passa a utilizar a robótica em cirurgias de prótese de joelho

2024-12-05