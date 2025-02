Porto Alegre HPS de Porto Alegre recebe doação de camas elétricas especiais para pacientes com obesidade

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Novas camas têm capacidade para até 320 quilos, são mais largas e podem ser estendidas em comprimento. Foto: Nathalia Ferrari/SMS Novas camas têm capacidade para até 320 quilos, são mais largas e podem ser estendidas em comprimento. (Foto: Nathalia Ferrari/SMS) Foto: Nathalia Ferrari/SMS

O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre recebeu, por meio de uma doação da Linet do Brasil, duas camas hospitalares destinadas à UTI Adulto, no 3º andar, e à UTI de Queimados, no 4º andar. As novas camas têm capacidade para até 320 quilos, são mais largas que as demais e podem ser estendidas em comprimento, tornando-se ideais para o atendimento de pacientes obesos – uma demanda cada vez mais comum nos serviços de saúde.

Nesta terça-feira (4) foi realizada visita para entrega dos equipamentos hospitalares doados, com a participação da vice-prefeita Betina Worm, da diretora-geral do HPS, enfermeira Tatiana Breyer, do cônsul honorário da República Tcheca, Fernando Lorenz, e da coordenadora de Relações Internacionais da prefeitura, Claudia Silber.

As doações foram articuladas junto à empresa pelo cônsul honorário e pela Embaixada da República Tcheca em Brasília. Totalmente elétricos, os leitos permitem a realização de diversos ajustes sem a necessidade de esforço mecânico dos profissionais. Além disso, possuem um controle que pode ser operado pelo próprio paciente, proporcionando mais conforto àqueles que têm condições de livre movimentação.

