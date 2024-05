Notas Brasil Ibovespa fecha 5ª sessão seguida em queda

23 de maio de 2024

O Ibovespa encerrou em queda pela 5ª sessão consecutiva nessa quinta-feira (23), com dados dos Estados Unidos corroborando o cenário de juros mais elevados por mais tempo, enquanto a Petrobras era um contrapeso positivo, ajudada pela alta do preço do petróleo. O principal índice da Bolsa fechou o dia com perdas de 0,73%, aos 124.729,4 pontos.

