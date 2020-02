Notas Brasil Ibovespa fecha em queda de 1,23%

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

A Bovespa fechou em baixa o pregão dessa sexta-feira (7), zerando a alta da semana com o impacto do surto de coronavírus na China que ditou a volatilidade e realização de lucros. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,23%, a 113.770 pontos. O volume financeiro da sessão somou 24,6 bilhões de reais. Já no que se refere à semana, o índice terminou estável.

