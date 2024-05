Rio Grande do Sul Igreja desaba e deixa voluntários feridos no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

Segundo informações da Brigada Militar, uma das paredes da igreja foi derrubada pela força da água Foto: Reprodução Segundo informações da Brigada Militar, uma das paredes da igreja foi derrubada pela força da água. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ao menos duas pessoas que faziam trabalho voluntário para atendimento às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul ficaram feridas depois que uma igreja evangélica desabou em Encantado (RS), no Vale do Taquari. A ocorrência foi no sábado (25).

Segundo informações da Brigada Militar, uma das paredes da igreja foi derrubada pela força da água. O Corpo de Bombeiros afirmou que as vítimas são dois homens, um de 27 anos e outro de 62. Eles foram resgatados com ferimentos na cabeça e levados conscientes e sem risco de morte ao hospital de Encantado.

Nas imagens da Brigada Militar, é possível observar algumas madeiras amontoadas no chão, enquanto os socorristas ajudam os feridos.

Chuvas no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul já registra 169 pessoas mortas e outras 56 desaparecidas desde o começo das chuvas que atinge o estado, que tiveram início no final do mês de abril. Até o momento, já são 469 cidades afetadas, de acordo com dados da Defesa Civil divulgados na manhã deste domingo (26).

