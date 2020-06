Por Leandro Mazzini | 1 de junho de 2020

O setor imobiliário do Distrito Federal, um dos mais rentáveis do País, ainda não sentiu efeitos da crise do coronavírus no 1º trimestre – obviamente, os dados do segundo trimestre, que saem em julho, poderão mostrar índices diferentes após o confinamento imposto a partir de meados de março. Fato é que, até março, o Índice de Velocidade de Vendas (IVV) – jargão usado no segmento – registrou “média desejável” de 6,6% positivos na comercialização de imóveis novos. Todavia, há um indicativo de crise financeira dos brasilienses. É notório nas avenidas de bairros e cidades satélites o crescente número de anúncios de vendas de imóveis usados, com deságio.

Cumpriu

Donald Trump garantira a Bolsonaro que ajudaria o Brasil. A Embaixada dos EUA já enviou R$ 66 milhões de ajuda para o Governo combater a pandemia do coronavírus.

‘Filha’ do Moro

A high society brasileira em Miami está pasma com caso surreal. Nos últimos meses, uma jovem brasileira moradora de Boston, que fez amigos na Flórida, pediu dinheiro a amigos se dizendo filha de Sérgio Moro. Quem caiu na conversa, nem desconfiou. Mas o tamanho do prejuízo chega a US$ 26 mil. Questionado pela Coluna, o ex-ministro avisou que não faz ideia de quem seja a moça. Vamos preservar o nome. Por ora.

O guarda-costa…

Em tempos estranhos de agressões verbais, nas redes sociais e nas ruas, a deputada Joice Hasselmann, ex-bolsonarista, circula com dois seguranças. Fontes da Coluna confirmam o que viram no voo 2702 da GOL, de Guarulhos-Brasília, no sábado à noite.

… e o robocop gay

Joice foi hostilizada por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro durante o voo. Bateram boca porque ele não usava máscara. Passageiros contam que um dos seguranças trocou de lugar para sentar-se ao lado dela na fileira 1. Nas redes sociais – a deputada ficou nervosa porque publicamos vídeo de protestos contra ela no voo. No seu Twitter, Joice chamou o anônimo de robocop gay.

É com você!

O PSB de Pernambuco tem o governador Paulo Câmara, cinco deputados federais – Danilo Cabral, Felipe Carreras, Gonzaga Patriota, João Campos, Tadeu Alencar – e 14 estaduais. Nenhum manifestou apoio ao prefeito Geraldo Júlio, do Recife, sobre operação da PF que cercou esquema de compra superfaturada no combate ao Covid-19. Só a Executiva Nacional soltou uma nota tímida de apoio.

Pioneiro

Condenado o primeiro político por mau uso de verba indenizatória de gabinete. É o ex-deputado federal Francisco Beckert, o Chico da Princesa. A ação é do MPF e a sentença saiu na 1ª Vara Federal de Jacarezinho (PR), por uso de notas fiscais falsas.

Que rolo

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre adiou a ida a Macapá com o ministro da Saúde, Gal. Pazuello, porque o Governo do Estado (Waldez Góes) não montou no hospital Universitário todos os equipamentos (respiradores e ventiladores) que chegaram domingo passado (24) em voos da FAB. À Coluna, o vice-governador Coronel Carlos diz que esperam mais equipamentos e insumos para hoje. Aí a coisa anda…

MERCADO

Sinai$

A Caixa registrou índice de inadimplência de 3,14%, em sua carteira, no 1º trimestre. É alta leve, de 0,68%, em relação ao mesmo período de 2019. Mas o banco está em alerta.

No cofre

A Caixa ainda contabilizou queda drástica na arrecadação das loterias (40% a menos) logo nas primeiras semanas após o início do confinamento, a partir de 17 de março, em todo o País. Mas nas seguintes, começou a recuperação. A baixa hoje é de 30% em relação ao arrecadado nos meses anteriores, dizem lotéricos.

Eventos

O setor de eventos, do qual não se tem notícias desde março, começou a dar as caras. A Sabesp anunciou seu grande evento sobre saneamento – o maior da América Latina – para 15 a 17 de dezembro em São Paulo. Será o 31º Encontro AESabesp/Fenasan 2020 .

Retorno gradual

Federações e sindicatos definiram com a Prefeitura de Goiânia as normas para retomada gradual do comércio e serviços. Com os treinos de futebol, retornam às atividades hoje os supermercados e as imobiliárias. A Fecomércio e o Comitê Municipal de Crise da Covid-19 acordaram que todos os setores voltam a funcionar no próximo sábado.

Ao leitor

Desde 9 de maço, a Coluna passou a ser publicada de segunda a sexta-feira. O leitor encontra no site www.colunaesplanada.com.br , no Twitter e no Facebook notícias extras aos sábados e domingos.

ESPLANADEIRA

