Vivas, um veterano membro do Partido Socialista que governa o país, anunciou, no dia 19 de julho, que havia testado positivo para o novo coronavírus e que estaria entrando em isolamento.

Vivas é a primeira autoridade da elite governamental do país a morrer pelo vírus, embora várias tenham testado positivo. O ministro do Petróleo, Tareck El Aissami, disse nesta semana que se recuperou da doença um mês depois de ter sido infectado, enquanto o vice-presidente do Partido Socialista, Diosdado Cabello, está em tratamento.