Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

Apesar das estipulações de datas, a volta do futebol ainda é incerta. Com um calendário recheado de competições, o vice de futebol do Inter, Alessandro Barcellos, prevê que a atual temporada não possa ser cumprida até o final de 2020.

A avaliação do dirigente surge a partir de estudo próprio do calendário com relação a disputa das competições, conforme apresentado em entrevista à Rádio Grenal, nesta terça-feira (7).

“É difícil projetar isso, com tantas incertezas. Eu tenho feito a montagem de algumas avaliações. Olhando a fórmula atual dos campeonatos, nós precisariamos de 65 datas para encerrar todas as competições”, indicou Barcellos, prevendo a volta dos jogos no final de julho.

Ainda nesta tarde, uma reunião da Comissão Nacional dos Clubes com a CBF irá tratar sobre a definição sobre a realização dos jogos. Para o vice de futebol colorado, não há como cumprir todas as competições em 2020.

“Teríamos que ter uma avaliação do que é mais importante dos patrocinadores (sobre as competições). Essas indefinições existem. Matematicamente vai faltar data para cumprir. Impossível completar esse calendário em 2020”, avaliou Alessandro Barcellos.

