Mundo Incêndio destrói parte de misterioso complexo de Putin em montanha

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Local, em região isolada, abrigaria bunker antinuclear. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um incêndio destruiu parte de um misterioso complexo montanhoso de Vladimir Putin, que supostamente abriga um amplo bunker para a sua família no caso de guerra nuclear ou outra ameaça.

O complexo fica em Ongudaysky, na república de Altai, uma região da Federação Russa na Sibéria que faz fronteira com Mongólia, China e Cazaquistão.

De acordo com opositores, no complexo, onde o presidente russo já teria recebido o então premier italiano Silvio Berlusconi, há uma instalação para experimentos com sangue extraído dos chifres de veados, que seria usado em banhos medicinais. É uma prática antiga envolvendo um “elixir” com testosterona para melhorar a potência masculina. Também existe uma teoria de que retarda o envelhecimento nas mulheres e teria poder de curar certas doenças.

Oficialmente, o local pertence à Gazprom, a maior empresa de energia da Rússia e a maior exportadora de gás natural do mundo, mas muitos acreditam que isso é apenas “fachada”. Os russos não estão autorizados a chegar perto do “esconderijo de elite”. O local seria, de acordo com a agência East2West uma “instalação especialmente protegida destinada à recreação de altos funcionários do Estado”.

A extensão dos danos à residência principal do complexo não é clara. A causa também não é conhecida, mas o caso ocorreu depois de meses de “incêndios de sabotagem” em importantes instalações russas – vistos como desencadeados por inimigos da guerra de Putin contra a Ucrânia desde fevereiro de 2022.

O incêndio foi revelado nessa sexta-feira (31) pela blogueira Amyr Aitashev e pela ativista Aruna Arna.

Residência oficial

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, mora em um palácio de 190 mil metros quadrados que custa bilhões de dólares. A mansão está localizada às margens do Mar Negro, na cidade turística de Gelendzhik, na Rússia. Dentro mega construção, há um rinque de hóquei, adega, salão de narguilé, cassino e uma igreja.

O palácio está estrategicamente posicionado em uma área de penhasco que possibilita uma saída área de forma rápida e segura.

Nas proximidades do palácio, cerca de 50 metros abaixo do penhasco em que a propriedade está situada existe um bunker fortificado de túnel duplo que pode proteger o presidente Putin e convidados caso ocorra uma turbulência ou ataques. O local oferece estrutura suficiente para garantir a sobrevivência por semanas, já que o local tem acesso a água potável, ventilação e um complexo sistema de cabos.

“Esta configuração de túnel tem todos os tipos de segurança e proteção”, disse o engenheiro estrutural Thaddeus Gabryszewski ao Insider.“Existe um sistema de incêndio. Tem água, tem esgoto. A intenção é que alguém sobreviva ou escape.”

A necessidade de um esconderijo apocalíptico seria em decorrência a uma suposta paranóia do líder russo e uma provável incerteza quanto ao poder.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/incendio-destroi-parte-de-misterioso-complexo-de-putin-em-montanha/

Incêndio destrói parte de misterioso complexo de Putin em montanha

2024-05-31