Rio Grande do Sul Incêndio destrói parte superior de casa em Flores da Cunha

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

Os bombeiros foram chamados para conter as chamas que já se alastravam pela parte superior da casa, construída em madeira Foto: Divulgação Os bombeiros foram chamados para conter as chamas que já se alastravam pela parte superior da casa, construída em madeira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma casa localizada na Rua General João Manoel, em Flores da Cunha, teve o segundo piso consumido pelo fogo na madrugada deste domingo (10).

Os bombeiros foram chamados para conter as chamas que já se alastravam pela parte superior da casa, construída em madeira. O térreo da edificação, de alvenaria, ficou menos danificado. Ninguém ficou ferido no acidente. As causas do incêndio não foram esclarecidas.

