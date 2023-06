Saúde Infarto em mulheres: cuidado, os sintomas podem ser diferentes

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

ma explicação para a diferença de sintomas em mulheres durante um ataque cardíaco é a doença de pequenos vasos. (Foto: Reprodução)

Os sintomas de infarto em mulheres podem ser diferentes dos homens. Conheça os sinais sutis, como cansaço extremo e desconforto no pescoço, e saiba a importância de buscar ajuda médica imediata. É importante estar atento a esses sintomas abaixo.

Enquanto os homens costumam sentir dores fortes no peito durante um ataque cardíaco, as mulheres podem sentir sintomas mais sutis. A dor pode ser substituída por sintomas como fadiga extrema, falta de ar, palpitações cardíacas e até ansiedade. Essa diferença nos sintomas pode causar confusão e atrasar o diagnóstico.

De acordo com a Mayo Clinic, as mulheres são mais propensas a apresentar sintomas de ataque cardíaco que não são necessariamente acompanhados de dor no peito. Esses sintomas incluem desconforto no pescoço, mandíbula, ombros, parte superior das costas ou abdômen

Outros sinais incluem dor em um ou ambos os braços, náuseas, vômitos, suores frios, tonturas, cansaço incomum e azia (indigestão). Esses sintomas são vagos e podem ser menos perceptíveis do que a dor intensa no peito.

Uma explicação para a diferença de sintomas em mulheres durante um ataque cardíaco é a doença de pequenos vasos ou doença microvascular coronariana.

Em mulheres é comum que os bloqueios ocorram não apenas nas grandes artérias, mas também nos pequenos vasos que fornecem sangue ao coração. Isso torna os sintomas menos perceptíveis e dificulta a detecção de um possível ataque cardíaco.

Grupo de risco

Entre os fatores que aumentam a probabilidade de uma mulher sofrer um ataque cardíaco estão: hipertensão, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, estresse, obesidade, histórico familiar e tabagismo. No caso desse último item, vale alertar para os casos em que o hábito de fumar é associado ao uso de pílulas anticoncepcionais.

Outro ponto de atenção deve ser a menopausa, período em que a mulher perde a proteção vascular proporcionada pelos hormônios femininos, como o estrógeno.

Atendimento médico

Se uma mulher suspeitar de um ataque cardíaco, é importante não ignorar os sinais de alerta e procurar atendimento médico imediatamente.

Infelizmente, muitas mulheres esperam mais do que os homens para consultar um médico nesses casos, o que pode complicar as coisas. Ataques cardíacos e derrames são emergências que necessitam atenção imediata, portanto, não hesite em chamar uma ambulância.

Infarto em mulheres: cuidado, os sintomas podem ser diferentes

2023-06-08