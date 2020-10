Sambista está hospitalizado no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação)

O cantor Jorge Aragão, 71 anos, está internado com Covid-19 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O sambista deu entrada na UTI na terça-feira (13) com “quadro de pneumonia viral Covid-19” e ainda não tem previsão de alta, segundo a instituição de saúde.