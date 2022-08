Cláudio Humberto Inflação deve ficar abaixo da média mundial

Por Cláudio Humberto | 17 de agosto de 2022

(Foto: Divulgação)

O anúncio do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que reduziu para 7,02% a estimativa oficial da inflação para 2022, coloca o Brasil quase meio ponto percentual abaixo da média mundial, que deve ficar em 7,5%, segundo dados do GlobalData, que acompanha os resultados mundiais em tempo real. Os resultados da economia brasileira devem ser melhores até mesmo que dos Estados Unidos.

Melhor em décadas

O Brasil registrou, em julho, o melhor resultado para inflação em mais de 40 anos: deflação de 0,68%. Ou seja, inflação negativa.

Já era bom

Até a semana passada, a previsão do BC para a inflação brasileira era de 7,5% para o ano, que empatava com a média mundial.

Bateu os gringos

No acumulado de 2022, o Brasil já registra inflação inferior até que os Estados Unidos, cuja economia vive uma crise histórica sob Joe Biden.

Outros casos

A Argentina registrou inflação de 7,5% na economia apenas no mês de julho. A França, por exemplo, registrou inflação de 0,3% mês passado.

AL: diferença Lula-Bolsonaro é a menor desde maio

Levantamento do instituto Paraná Pesquisa em Alagoas aponta que o candidato petista Lula ainda lidera as intenções de votos para presidente com 47,4% contra 32,6% de Jair Bolsonaro (PL). Mas essa diferença é a menor desde o início das pesquisas do instituto em Alagoas. Em maio, o petista tinha 51,1% e Bolsonaro 27,5%. A diferença caiu de 23,6 pontos para 14,8. A margem de erro é de 2,6%.

Segundo ‘pelotão’

O candidato do PDT, Ciro Gomes, é o terceiro colocado com 6%, seguido por Simone Tebet (MDB) com apenas 1,1%.

Restante

Os demais candidatos não atingiram 1% na pesquisa. Outros 11,4% ainda não sabem ou preferem votar branco ou nulo.

Dados

O Paraná Pesquisas ouviu 1.510 eleitores em no estado, entre os dias 11 e 15 de agosto. A pesquisa foi registrada no TSE: BR-01699/22.

Caso de sucesso

A alta de 2,24% no PIB calculado pelo Banco Central no acumulado do ano deixou especialistas sem saber o que falar, principalmente porque o Brasil segue na contramão e virou modelo a ser seguido pelo mundo.

Órfão de empreiteira

O PT não esperou nem 24h de campanha para reclamar que o dinheiro para a campanha é pouco. Só em alugueis de jatinhos e diárias em hotéis caros para Lula, o partido poderia bancar campanhas inteiras.

Recall decisivo

Pesquisa Modalmais/Futura (SP-08760/2022) revelou que Tarcísio Freitas tem 17,4% para governo de SP na espontânea, contra 11,4% de Fernando Haddad. Na estimulada, o cenário muda para 28,7% a 21,2% para o petista. O governador Rodrigo Garcia vai de 3,9% a 9,8%

Começa a preocupar

A margem de Lula na Bahia segue diminuindo. Paraná Pesquisas espontânea (BR-07010/2022) tem 38% de Lula e 24,3% de Bolsonaro. Ciro 2,3%, Tebet 0,5%, Pablo Marçal 0,4% e Felipe D’Ávila 0,2%.

Holofote desligados

Ao contrário dos tempos de CPI da Covid, quando atraía 1 milhão de visualizações/dia no YouTube, o canal da TV Senado registrou média de 35 pessoas vendo a sessão da Comissão de Educação, segunda.

Senhores da guerra

Um dia antes do teste do míssil intercontinental americano, o ex-secretário de Estado Henry Kissinger disse que os EUA são os responsáveis por estarem “à beira da guerra” com Rússia e China.

Multidão não engana

Candidato ao governo gaúcho, o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) avaliou, nas redes sociais, que o presidente Bolsonaro “tem o povo ao seu lado, nas ruas e na internet. Aos demais resta empilhar mentiras”.

Cego em tiroteio

Lula reluta em chamar o Auxílio Brasil pelo nome e, ao falar sobre a manutenção do programa criado por Bolsonaro no valor de R$ 600, o triplo do Bolsa Família, o petista fala em manter “Auxílio Emergencial”.

Pensando bem…

… a pesquisa do ex-Ibope mostra que a tendência continua a mesma que o levou a mudar de nome.

PODER SEM PUDOR

Amnésia de candidato

Candidato a presidente, Jânio Quadros chegou ao Ceará e pediu um encontro com o PTB local. Derramou-se em elogios à sigla, pedindo apoio. Mas os políticos cearenses resistiam: “O senhor desceu ontem aqui com nosso maior adversário, Virgílio Távora.” Jânio respondeu: “Virgílio Távora? Não o conheço, não sei quem é…” Alguém lembrou: “Ele veio com o senhor. No avião. Chefe da UDN…” Jânio se “lembrou”: “Ah, já sei, é um baixinho de óculos?” e Completou: “Eu o vi. Mas não sei bem de quem se trata. Juro que não sei.” Mas sabia. Era o coordenador da sua campanha.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

