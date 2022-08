Cláudio Humberto DF: Ibaneis tem mais da metade dos votos válidos

Por Cláudio Humberto | 18 de agosto de 2022

Levantamento do Paraná Pesquisa no Distrito Federal aponta que o governador Ibaneis Rocha (MDB) é o favorito para vencer a disputa pela reeleição, com 38,7% dos votos contra 37,6% de todos os outros candidatos somados. Se a eleição fosse realizada hoje, venceria em primeiro turno, confirmando outras pesquisas. Retirados os votos nulos, brancos e incertos, Ibaneis teria 50,6% dos votos válidos. Paulo Octávio (PSD) tem 10,9% e a senadora Leila (PDT) soma 9,8%.

Próximos

O senador Izalci (PSDB) é o quarto colocado com 5,4%, seguido pelo lulista Leandro Grass (PV), 3,4%, e Rafael Parente (PSB) com 2,5%.

Menores

A candidata do Psol, Keka Bagno, tem 1,8%, Renan Rosa (DC) 1,6% e Lucas Salles (PSTU) 1,1%. Os demais candidatos não atingiram 1%.

Votos inválidos

Os eleitores que não sabem ou não responderam chegam a 9,4% e 14,2% não têm candidato ou preferem votar nulo ou em branco.

Registro

O Paraná Pesquisa ouviu – pessoalmente – 1.540 eleitores no DF entre 13 e 17 de agosto e registrou a pesquisa sob o número DF-02459/22.

No BC, análise do Focus é ‘inspirada’ no noticiário

O Boletim Focus elaborado semanalmente pelo Banco Central renova, a cada nova edição, a impressão de que economistas e especialistas ouvidos pelo BC têm dado mais importância ao noticiário que a ações adotadas pela equipe econômica. Prova disso é que a primeira edição do ano previa PIB de 0,28%, apesar dos avisos e anúncios feitos pelo ministro Paulo Guedes (Economia), e a edição mais recente prevê 2%.

Há quatro meses

Com base nas ações e medidas adotadas, Paulo Guedes tem afirmado desde abril que o PIB brasileiro vai crescer pelo menos 2% este ano.

Não aprendem

Essa semana, o IBC-BR, considerado uma prévia do PIB, registrou um crescimento mais de três vezes maior que o previsto por economistas.

Esperar para ver

No início do ano, economistas previam crescimento de 1,8% para 2023, mas o noticiário negativo já os fez reduzir essa previsão para 0,41%.

Vergonha nacional

Enquanto governo e ministério público não cumprem a obrigação de proteger a sociedade paulistana, o Liceu Coração de Jesus, sitiado pelos drogados da cracolândia, fechará as portas após 137 anos.

Ignorância chocante

André Janones (Avante), ex-candidato a presidente, revelou ignorância analfabética, em entrevista, dizendo que o presidente da Argentina é o francês Emmanuel Macron e ignorando quem é o mandatário chinês. Qualificação insuficiente até para ser bedel, mas é deputado federal.

Multinha?

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná multou o neopetista Roberto Requião por fazer acusações falsas contra o governador Ratinho Jr. (PSD). É bom saber: mentiras rendem multa, fake news, cadeia.

Sucesso consolidado

O Brasil segue como exemplo mundial de como realizar vacinação em massa. Já contamos com 171 milhões de brasileiros com esquema vacinal completo e 115 milhões receberam doses de reforço.

Dois ‘acontecimentos’

Derrotado por Bolsonaro em 2018, o petista Haddad disse que o presidente “aconteceu”. Mas não aconteceu como Geraldo Alckmin, cujo PSDB – e Doria – o tiraram da prefeitura paulistana, em 2016.

Sem mas

O PIB brasileiro cresceu 1,1% no segundo trimestre do ano, impulsionado pelo setor de serviços, segundo o Monitor do PIB da FGV. Em relação ao mesmo período de 2021, a economia cresceu 3%.

Coincidência, claro

Após criticar a reforma tributária em julho, o petista Lula mudou o tom e passou a defender a idéia, como fez na Fiesp dias atrás. Agora a Fiesp, presidida pelo seu aliado Josué Silva, diz que “preparou estudo”.

Tamanho das tropas

O PL é o partido com o maior número de candidatos, este ano: 1.589, seguido por União Brasil (1.494), Republicanos (1.427), MDB (1.367) e PP (1.325). O PT está em o 12º lugar: 1.106.

Pensando bem…

…se a aposta juvenil era de posse tumultuada no TSE, teria sido melhor dar a palavra a Dilma.

PODER SEM PUDOR

Atravessando os séculos

O historiador Sérgio Buarque de Holanda (pai de Chico) conversava com o ex-presidente Washington Luís sobre literatura, numa esquina da rua Haddock Lobo, em São Paulo, onde moravam. Um defendia a produção literária do século 18, enquanto o outro preferia a do século 17. Álvaro Augusto, filho de Sérgio, então com dez anos, perdeu a paciência: “Vocês não são do século 17 nem 18; são do século 20!…”

Depois, olhou o cavanhaque branquinho do ex-presidente e corrigiu: “…talvez, quem sabe, um pouco do século 19.”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

