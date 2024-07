Esporte Inglaterra anuncia vaga de emprego para técnico da seleção e divulga pré-requisitos

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

Anúncio lista sete requisitos na seleção para técnico da Inglaterra. (Foto: Reprodução)

A seleção da Inglaterra, tal como qualquer empresa, anunciou no seu site a vaga para técnico da equipe masculina principal, que ficou em aberto após a saída de Gareth Southgate do comando. Ele deixou o comando do English Team após o vice para a Espanha na Eurocopa.

Postado nessa sexta-feira (19), a busca por alguém que se encaixe na vaga se encerra no dia 2 de agosto. Segundo a publicação, a FA quer um nome que possa “liderar e desenvolver a seleção masculina da Inglaterra para vencer um grande torneio e ser consistentemente classificada como uma das melhores equipes do mundo”.

Ainda segundo a federação inglesa, os profissionais que pretendem se candidatar precisam preencher sete requisitos para comandar a seleção inglesa:

• Ter licença Pro da UEFA.

• Ter experiência significativa no futebol inglês, com um forte histórico de resultados na Premier League e/ou nas principais competições internacionais.

• Ser um líder excepcional que entende e gosta do ambiente do futebol internacional.

• Ter experiência em identificar, gerenciar e desenvolver com sucesso jogadores qualificados em inglês.

• Ser altamente resiliente e se sentir confortável em uma função de alto nível, com intenso escrutínio público.

• Ter um histórico de criação de uma cultura e ambiente de equipe positivos e de alto desempenho.

• Ter fortes valores pessoais e integridade e entender e abraçar o papel que o técnico da seleção masculina da Inglaterra tem em inspirar a nação.

Apesar do anúncio público, jornais britânicos já especulam nomes favoritos para treinar a seleção inglesa, como Eddie Howe, treinador do Newcastle, Graham Potter, ex-Chelsea, e Mauricio Pochettino, que já trabalhou no Chelsea e no Tottenham.

Saída de Southgate

O técnico inglês não resistiu no cargo após perder mais uma final de Eurocopa. Além do vice diante da Fúria no último domingo (14), também já tinha perdido a final da Eurocopa em 2021 para a Itália. Em Copas do Mundo, alcançou a semifinal em 2018 e as quartas em 2022, caindo para Croácia e França, respectivamente.

Southgate chegou ao English Team em 2016, justamente após uma edição da Euro. Apesar de entregar resultados melhores do que treinadores anteriores, não conseguiu fazer com que uma geração estrelada, com nomes como Bellingham e Harry Kane, jogasse um futebol vistoso e fosse campeão.

