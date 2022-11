Porto Alegre Ingressos para o 29º Porto Alegre em Cena já estão à venda

Festival de teatro irá ocorrer de 1º a 7 de dezembro. Confira programação, datas, horários, locais e preços

A venda de ingressos para assistir aos espetáculos do 29º Porto Alegre em Cena, que irá ocorrer de 1º a 7 de dezembro, já está aberta. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Guichê Web ou na PUCRS Store, que fica no térreo do prédio Living 360º (Prédio 15), no Campus da PUCRS (av. Ipiranga, 6681), das 11h30 às 21h30. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e o Pacto Alegre. Veja abaixo a programação, datas, horários, locais e preços.

Dia 1º de dezembro

19h – Palácio do fim – Sala Álvaro Moreyra – Ingressos: R$ 30

21h – Sambaracotu – Teatro Renascença – Ingressos: R$ 30

Dia 2 de dezembro

18h – Maria, seus filhos, suas filhas – Espetáculo de Rua – Esquina Democrática – Gratuito

19h – Terra Adorada – Sala Álvaro Moreyra – Ingressos: R$ 30

21h – Sísifo – Salão de Atos da PUCRS

Ingressos: Plateia baixa R$ 120 / Plateia alta R$ 100 / Mezanino R$ 30

Dia 3 de dezembro

18h30 – Ilha – Parque Alim Pedro – IAPI – Gratuito

19h – Sobrevivo – Sala Álvaro Moreyra – Ingressos: R$ 30

21h – Atravessamentos – Teatro Renascença – Ingressos: R$ 30

Dia 4 de dezembro

19h – Restinga Crew – Apresentação de dança – Orla do Guaíba, na pista de skate – Gratuito

19h – Novos velhos corpos 50+ – Sala Álvaro Moreyra – Ingressos: R$ 30,00

19h – Embarque imediato – Salão de Atos da PUCRS

Ingressos: Plateia baixa R$ 120,00 / Plateia alta R$ 100,00 / Mezanino R$ 30,00

Dia 5 de dezembro

20h – M.E.D.E.I.A / solo de Tânia Farias – Terreira da Tribo – Ingressos: R$ 30,00

Dia 7 de dezembro

17h e 20h – Ítaca – Nossa Odisseia I – Cinemateca Capitólio – Ingressos: R$ 30,00

20h – Cia Municipal de Dança – Teatro Renascença – Gratuito

20h – Recital de violoncelo e piano com Romain Garioud e Liliana Michelsen – Igreja Universitária Cristo Mestre – Campus PUCRS; Gratuito

Descontos

* 50% de desconto para titular e 1 acompanhante para colaboradores da Rede Marista, PUCRS, Tecnopuc, Hospital São Lucas, Instituto do Cérebro, Parque Esportivo e Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, apresentando crachá funcional na entrada do espetáculo;

* 50% de desconto para titular e 1 acompanhante para integrantes da Rede PUCRS Alumni, apresentando a carteira PUCRS Alumni na entrada do espetáculo;

* 50% de desconto para titular e 1 acompanhante para professores e funcionários da Prefeitura Municipal de Porto Alegre; apresentando crachá funcional na entrada do espetáculo;

* 50% de desconto para titular e 1 acompanhante para artistas registrados no SATED e/ou na CASA DO ARTISTA com apresentação do comprovante na portaria;

* 50% de desconto para estudantes de graduação e pós-graduação da PUCRS, da UFRGS, UERGS e IFRS, apresentando a carteira de vínculo com a instituição na entrada do espetáculo;

* 50% de desconto para estudantes de outras instituições de ensino que apresentem sua Carteira de Identificação Estudantil (CIE) na entrada do espetáculo. Os documentos aceitos como válidos estão determinados na Lei Federal 12.933/13;

* 50% para idosos: Lei Federal 10.741/03 – obrigatória apresentação de identidade ou documento oficial com foto;

* 50% para jovens pertencentes a famílias de baixa renda: Lei Federal 12.933/13 – obrigatória apresentação da Carteira de Identidade Jovem e de documento oficial com foto;

* 50% para pessoas com deficiência (e acompanhante quando necessário): Lei Federal 12.933/13 – obrigatória apresentação do Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

*50% para doadores regulares de sangue: Lei Estadual n° 13.891/12 – obrigatória apresentação de documento oficial válido e expedido pelos hemocentros/bancos de sangue.

