Porto Alegre Iniciada obra de reconstrução do talude do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Nove trechos do talude receberão melhorias ao longo deste ano Foto: Luciano Lanes/PMPA Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) começou nesta segunda-feira (06) a reconstrução do talude do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. A obra iniciou pelo trecho localizado na esquina entre a avenida Ipiranga e a rua São Manoel, onde há bloqueio de duas pistas. Neste ponto, o trabalho deve se estender por seis meses.

“Teremos obras no talude ao longo de todo o ano. Muitos trechos serão feitos concomitantemente. O objetivo é alcançar, ao fim de 2025, a reconstrução de nove pontos que apresentaram desmoronamento entre julho de 2023 e maio de 2024”, afirma o diretor-geral interino do Dmae, Darcy Nunes dos Santos.

Os problemas identificados na estrutura, responsável por conter o transbordo do Dilúvio em caso de cheia no curso d’água, são decorrentes dos extensos períodos de chuva nos últimos anos. Para evitar novos episódios do tipo, as técnicas usadas na reconstrução foram adaptadas às necessidades apontadas em estudo técnico.

“Teremos dois tipos de reconstrução: em concreto armado, ou usando gabiões – que são estruturas metálicas, muito comuns na contenção e estabilização de taludes. Ou seja: não estamos fazendo um simples reaterro, e sim construindo novas estruturas, com materiais especiais”, explica.

O estudo que viabilizou a reconstrução do talude foi construído, ao longo de mais de um ano, por técnicos do Departamento e de uma empresa contratada para atuar na estrutura. O investimento supera a casa dos R$ 8 milhões, com recursos próprios do Dmae.

Ciclovia

A SMMU (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) esclarecem que, à medida em a recuperação do taludes avançar, será restabelecido o percurso original da ciclovia e refeita a sinalização que garante a segurança dos usuários. Nos trechos bloqueados, a calçada recebeu nova sinalização para que o uso seja compartilhado entre ciclistas e pedestres.

Trânsito

Duas faixas da avenida Ipiranga estão bloqueadas no sentido centro/bairro, entre as ruas Bernardo Pires e São Manoel, para a reconstrução do primeiro trecho do talude. A orientação é de que os motoristas antecipem os seus deslocamentos e prefiram vias alternativas, como as avenidas Bento Gonçalves e Protásio Alves.

Saiba quais os trechos do talude que passarão por obras em 2025

– Em frente a uma concessionária automotiva, na esquina da rua São Manoel

– Em frente à concessionária de energia elétrica, próximo à rua Vicente da Fontoura

– Em frente a um laboratório, próximo à rua Santana

– Em frente a um restaurante, próximo à rua Lício Cavalheiro

– Em frente à uma revendedora automotiva, próximo à rua Vicente da Fontoura

– Em frente ao antigo Ginásio da Brigada Militar, próximo à rua Silva Só

– Planetário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

– PUCRS, próximo à parada de ônibus do campus (sentido centro/bairro)

– PUCRS, próximo à rua Prof. Cristiano Fischer (sentido centro/bairro)

