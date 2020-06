Porto Alegre Inscrições para agentes de saúde e de combate às endemias vão até 10 de julho

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ao todo são 137 oportunidades para agente comunitário de saúde e uma para agente de combate às endemias. Foto: Arquivo/Cristine Rochol/PMPA Ao todo são 137 oportunidades para agente comunitário de saúde e uma para agente de combate às endemias. (Foto: Arquivo/Cristine Rochol/PMPA) Foto: Arquivo/Cristine Rochol/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre divulgou novos prazos para o processo seletivo público destinado a preencher 138 vagas para compor o quadro de pessoal da administração pública. Ao todo são 137 oportunidades para o cargo de agente comunitário de saúde e uma vaga para agente de combate às endemias.

As inscrições, que tiveram início no dia 15 de junho, conforme alterações divulgadas pelo Edital 59/2020 poderão ser realizadas até as 17h do dia 10 de julho (horário de Brasília), exclusivamente via internet, no site da Fundatec. O valor da taxa a ser paga é de R$ 115,88. A isenção teve seu período alterado e poderá ser solicitada até as 17h do dia 23 de junho.

Para participar, é necessário que os candidatos tenham Ensino Médio completo, conclusão do curso de formação inicial, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, entre outros. A jornada é de 40 horas semanais.

Os candidatos inscritos nos Processos Seletivos Públicos 001 e 002, no período de 30/04 a 18/05/2020, e que não apresentarem pedido de restituição da taxa de inscrição, terão aproveitamento automático de sua inscrição nos Processos Seletivos Públicos 003 e 004, respectivamente, conforme orientações no Edital 50/2020.

Neste caso, não haverá necessidade de adoção de nenhuma providência complementar para manutenção da inscrição. Como método de seleção, será realizada prova teórico-objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 45 questões de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre