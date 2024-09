Economia INSS avisa: serviços são gratuitos e podem ser acessados diretamente pelo aplicativo

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

O Meu INSS é uma ferramenta gratuita que permite resolver diversas questões relacionadas ao INSS sem sair de casa. (Foto: Divulgação/Ministério da Previdência Social)

O caso da nutricionista Soraya Henle é um exemplo de como o aplicativo Meu INSS tem facilitado a vida dos brasileiros. No início, ao buscar seus direitos previdenciários, ela pensou que seria necessário contratar uma procuradora para dar entrada no pedido de pensão por morte. No entanto, ao acompanhar o requerimento pelo Meu INSS, percebeu a praticidade da plataforma e que, na realidade, ela mesma conseguiria fazer a gestão do seu benefício.

“Eu estava preocupada com a burocracia e achei que precisaria de ajuda de terceiros. Mas ao acessar o Meu INSS, vi que era muito mais fácil do que eu imaginava. Exclui o procurador e, agora, eu mesma acompanho de perto o andamento do meu pedido”, conta Soraia.

De fato, a ferramenta permite que o cidadão solicite benefícios, acompanhe o andamento de processos e emita documentos de forma simples e intuitiva. Assim como fez Soraya, basta acessar o Meu INSS e preencher um cadastro, informando o CPF e uma senha de acesso.

Ao navegar pela plataforma, encontramos a opção “Solicitar benefícios”. Aí é só escolher o benefício desejado e preencher as informações solicitadas. Depois, basta anexar os documentos necessários – no caso de Soraya, a certidão de óbito, comprovante de residência e certidão de nascimento dos filhos. A partir daí, é conferir as informações e acompanhar o pedido por meio do número de protocolo.

O Meu INSS é uma ferramenta gratuita, fácil de usar e permite resolver diversas questões relacionadas ao INSS sem sair de casa. O cidadão ganha tempo, evita filas e pode acompanhar o andamento do seu processo. O Meu INSS pode ser acessado como site ou aplicativo para celular.

Além dessa plataforma on-line, a população pode utilizar a Central de Atendimento 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).

Alerta

Todo cuidado é necessário quando se trata dos dados e documentos pessoais. Por isso, o INSS alerta: desconfie de pessoas que oferecem “facilidades” mediante pagamento, especialmente quando prometem agilizar processos ou garantir a concessão de benefícios.

O INSS não solicita dados e documentos pessoais por meio de aplicativos ou SMS e nunca entra em contato direto para pedir informações ou o envio de fotos de documentos. Caso receba uma solicitação desse tipo, na dúvida, ligue para o 135 para confirmar a autenticidade da comunicação.

Como solicitar pensão por morte

* Entre no Meu INSS;

* Clique no botão “Novo Pedido”;

* Digite “pensão por morte urbana”;

* Na lista, clique no nome do serviço/benefício;

* Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções.

