Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Integrantes da empresa rechaçam que teorias conspiratórias de que a instabilidade tenha relação com as eleições brasileiras Foto: Divulgação Integrantes da empresa rechaçam que teorias conspiratórias de que a instabilidade tenha relação com as eleições brasileiras. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Usuários do Instagram em todo o mundo relataram instabilidade na plataforma na manhã desta segunda-feira (31), de acordo com relatos feitos por internautas em outras redes sociais, como o Twitter. Muitas pessoas alegam não conseguiram acessar os próprios perfis, além de ter perdido muitos seguidores, sem motivos aparentes.

A hashtag #instagramdown (Instagram fora do ar, em tradução livre) também ganhou forças no Twitter no início do dia. O perfil da equipe de relações públicas do Instagram usou a tag para informar ao público, por meio de um comunicado oficial, que está ciente do erro técnico e trabalhando para resolver os problemas. “Estamos cientes de que alguns de vocês estão tendo problemas para acessar sua conta do Instagram. Estamos analisando e pedimos desculpas pelo transtorno” publicou a própria plataforma.

Integrantes da empresa rechaçam que teorias conspiratórias de que a instabilidade tenha relação com as eleições brasileiras e reforçam que o problema acontece em nível global. Não há nenhum indício de que as quedas e tensões em algumas contas tenham a ver com outros tópicos, segundo eles.

O nome de Mark Zuckerberg também está entre os mais comentados do momento. Zuckerberg é dono da Meta, empresa que controla o Instagram e o Facebook. A rede social também ficou instável nesta sexta-feira, junto ao Facebook e o WhatsApp, durante a parte da tarde.

Na semana passada, a plataforma superou os 2 bilhões de usuários, se aproximando, assim, da quantidade de pessoas que usam o Facebook. Com o avanço, a marca chega perto dos 2,96 bilhões em um sinal de transformação da gigante de mídias sociais. O aplicativo de mensagens WhatsApp também é usado por mais de 2 bilhões de pessoas todos os dias.

