Tecnologia Instagram deve ter NFTs em breve, afirma Mark Zuckerberg

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rede social deseja integrar tecnologia à sua plataforma e oferecer a possibilidade de os usuários criarem novos tokens. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instagram pretende trabalhar com NFTs — tokens não-fungíveis — em breve. A declaração foi feita por Mark Zuckerberg na última terça-feira (15), durante o evento South by South West (SXSW), conferência de inovação que ocorre anualmente em Austin, Texas.

Embora o CEO da Meta não tenha divulgado muitos detalhes, ele afirmou que a equipe de desenvolvimento do aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), já está trabalhando para integrar a novidade ao app.

O NFT é um tipo de “certificado”, estabelecido a partir de blockchain, que atesta a exclusividade e originalidade de um bem digital. Embora exista desde 2014, a tecnologia virou assunto no último ano, após diversas pessoas desemvolsarem milhões para comprar esse tipo de ativo na Internet.

Além de Zuckerberg, outros executivos do Instagram, como Adam Mosseri, já haviam discutido o interesse da empresa no token. Aliás, o grupo estaria “explorando ativamente” a tecnologia há alguns meses, como o chefe da rede social confirmou em dezembro do ano passado. Em janeiro, o jornal Financial Times reportou que o Instagram trabalhava para adicionar NFTs em sua carteira de criptomoedas, a Novi.

“Não estou pronto para anunciar exatamente o que vai ser hoje, mas nos próximos meses, os usuários terão a habilidade de levar seus NFTs (ao Instagram) e possivelmente, com o tempo, ‘emiti-los’ dentro deste ambiente. Estamos trabalhando para trazer NFTs para o Instagram no curto prazo”, disse Mark Zuckerberg.

O executivo afirmou ainda que a novidade tende a caminhar lado a lado do metaverso, universo virtual interativo baseado em tecnologias como realidade virtual e criptomoedas que a Meta está construindo.

“Espero que as roupas do seu avatar no metaverso possam ser tidas como NFT, e que você possa levá-las para diferentes lugares”. Ainda assim, ele frisou que existem “muitos detalhes técnicos a serem trabalhados” antes de o sistema ser instaurado oficialmente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia