Polícia Integrantes de facção são condenados a mais de 100 anos de prisão por morte de adolescente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Adolescente morto na Ilha Grande dos Marinheiros não tinha envolvimento com a criminalidade Foto: Agência Brasil Adolescente morto na Ilha Grande dos Marinheiros não tinha envolvimento com a criminalidade. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Três integrantes de uma facção criminosa foram condenados pelo Tribunal do Júri de Porto Alegre a penas de 105, 107 e 110 anos de prisão. O trio já se encontrava no sistema prisional.

O julgamento terminou no fim da noite de quinta-feira (12). Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), no dia 20 de fevereiro de 2021, na Ilha Grande dos Marinheiros, na Capital, os três bandidos, junto com outros quatro investigados, mataram a tiros um adolescente de 15 anos, que não tinha envolvimento com a criminalidade, e feriram outras cinco pessoas, entre elas dois adolescentes e duas crianças.

Apenas um dos feridos – um adulto – era o alvo dos criminosos. O ataque a tiros, que ocorreu em uma casa, foi motivado por desavenças envolvendo o tráfico de drogas.

Os três réus foram condenados por um homicídio qualificado e cinco tentativas de homicídio qualificado, além de constrangimento ilegal, associação criminosa e corrupção de menor – neste último delito por terem envolvido um adolescente de 17 anos na execução.

“O caso em questão demonstra a crueldade dos traficantes ao matarem impiedosamente um jovem de 15 anos de idade sem nenhum envolvimento com o crime, além de provocarem deficiência grave em uma das pernas de um menino de 4 anos de idade. Eles ainda balearam outra criança e outros adolescentes. A pena de prisão, pesada, é o que merecem”, disse o promotor de Justiça Eugênio Paes Amorim.

Um primeiro júri relacionado a esse mesmo ataque ocorreu em abril, com a condenação de outros quatro acusados pelo MP. As penas foram as seguintes: 20, 74, 111 e 113 anos de reclusão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/integrantes-de-faccao-sao-condenados-a-mais-de-100-anos-de-prisao-por-morte-de-adolescente-em-porto-alegre/

Integrantes de facção são condenados a mais de 100 anos de prisão por morte de adolescente em Porto Alegre

2024-09-14