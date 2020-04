Bem-Estar Inteligência artificial ajuda em diagnósticos de coronavírus em São Paulo

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Atualmente, o banco de dados conta com imagens de cerca de 600 pacientes. Foto: Reprodução

Começou a funcionar esta semana em São Paulo um banco de imagens que reunirá dados de pacientes com suspeita ou que foram testados positivos para o novo coronavírus. A plataforma, do Hospital das Clínicas, vai usar as informações para alimentar um sistema de inteligência artificial que vai auxiliar no tratamento dos pacientes.

A ideia dos pesquisadores é desenvolver uma inteligência artificial capaz de recomendar o melhor tipo de tratamento para pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Os pesquisadores ainda explicam que a intenção não é substituir os exames “PCR”, aqueles feitos com a saliva, mas sim aumentar a precisão do diagnóstico e trazer informações sobre o estado de saúde do paciente antes mesmo do resultado do teste ficar pronto.

Atualmente, o banco de dados conta com imagens de cerca de 600 pacientes, e a ferramenta é acessível de maneira remota, por tablets ou celulares. Ao enviar uma imagem, por exemplo, o médico consegue consultar um laudo, criado pela inteligência artificial, com o grau de comprometimento do pulmão do paciente e até da probabilidade de ser ou não um caso de Covid-19.

