Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Guilherme Pato foi um dos jovens que esteve na lista para a disputa do Gauchão. Foto:(Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A segunda-feira (08) abriu a sexta semana de treinamentos do Inter no CT Parque Gigante. Seguindo as atividades físicas, conforme o protocolo médico, o clube poderá ter um avanço nos trabalhos, condicionado ao novo decreto da Prefeitura de Porto Alegre.

As novas diretrizes municipais para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 devem ser publicadas ainda esta semana. Em entrevista visita à Rede Pampa, na última sexta-feira, o prefeito Nelson Marchezan Jr. declarou que está em contato com os presidentes Marcelo Medeiros e Romildo Bolzan Jr. para acertar novas definições.

“Nós temos conversado com os presidentes da dupla Grenal. O próximo passo deverá ser a liberação para ter contato nos treinamentos. A tendência é termos esse avanço”, declarou o prefeito de Porto Alegre.

Seguindo as orientações, o clube segue treinando à espera da retomada do Campeonato Gaúcho, prevista para a segunda quinzena de julho e início de agosto. Na última semana, todos os atletas e membros que frequentam o CT passaram por uma nova testagem para o novo coronavírus, mas sem nenhum caso positivo diagnosticado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

