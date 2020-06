Inter Inter afasta possibilidade de renovação com lateral-direito

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Rodinei tem contrato até o final deste ano Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Já na metade da temporada, o Inter segue analisando as situações contratuais do elenco. Entre os atletas que estão em contrato de empréstimo, ao menos um, já está indicado que não terá a ampliação de vínculo, é o caso do lateral-direito Rodinei.

De acordo com informações da Rádio Grenal, o jogador que está cedido pelo Flamengo não seguirá em Porto Alegre após o término do vínculo, que se encerra em dezembro. Mas, com o cenário que se desenha de postergação da temporada de 2020, não está decartado que possa haver a permanência do jogador caso as competições se estendam até 2021. Isso deve ser debatido após a volta do futebol.

Rodinei foi apresentado pelo Inter em janeiro deste ano. Disputando posição com Heitor, o lateral-direito atuou em nove jogos, sem nenhum gol marcado até a paralisação do futebol.

