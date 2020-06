Esporte O Inter realizou doações de refeições e máscaras no bairro Restinga, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O Inter realizou a doação de máscaras no bairro Restinga. (Foto: Divulgação)

O Inter promoveu uma série de ações sociais para auxiliar pessoas carentes neste momento de pandemia. Na última quarta-feira (10), representado pelo mascote Saci, o Clube realizou doações de máscaras no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, além da distribuição de marmitas para pessoas em situação de rua.

Inicialmente, o Colorado realizou entrega de marmitas para 100 pessoas em situação de rua atendidas pelo programa “Prato Alegre”, da prefeitura da capital gaúcha. O projeto, que já conta com quatro restaurantes sociais pela cidade, oferece um novo modelo de refeições populares destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na sequência, atendendo a um convite feito pelo Padre Ceron, embaixador colorado, foram realizadas visitas às Casas Lar do Complexo Cidade dos Anjos e à Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizados no Centro Social Pedro Leonardi, bairro Restinga.

Rodinei

Já na metade da temporada, o Inter segue analisando as situações contratuais do elenco. Entre os atletas que estão em contrato de empréstimo, ao menos um, já está indicado que não terá a ampliação de vínculo, é o caso do lateral-direito Rodinei.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o jogador que está cedido pelo Flamengo não seguirá em Porto Alegre após o término do vínculo, que se encerra em dezembro. Mas, com o cenário que se desenha de postergação da temporada de 2020, não está descartado que possa haver a permanência do jogador caso as competições se estendam até 2021. Isso deve ser debatido após a volta do futebol.

Rodinei foi apresentado pelo Inter em janeiro deste ano. Disputando posição com Heitor, o lateral-direito atuou em nove jogos, sem nenhum gol marcado até a paralisação do futebol.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte