Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Alexandro Bernabei ao lado do presidente do Inter, Alessandro Barcellos. O atleta assinou contrato válido até dezembro de 2028. (Foto: Divulgação)

O Inter informou na noite desse domingo (19) ter concluído as negociações com o Celtic Football Club para a contratação definitiva do lateral-esquerdo Alexandro Bernabei. O atleta, que se destacou na temporada de 2024, assinou contrato válido até dezembro de 2028.

Bernabei chegou ao Colorado em março de 2024, por empréstimo, e tornou-se peça fundamental na equipe, contribuindo para a recuperação do time no segundo semestre. No Campeonato Brasileiro, disputou 23 partidas, marcou 3 gols e forneceu 6 assistências, desempenho que lhe rendeu o prêmio de melhor lateral-esquerdo da competição.

“Estou muito feliz aqui, minha família também. Quero continuar dando o meu melhor para ajudar o Inter a conquistar grandes resultados. Sei o tamanho e o peso que é vestir essa camisa. Agora, é continuar buscando as melhores conquistas junto com meus companheiros e nossa torcida”, declarou o jogador.

“Com a permanência de Bernabei, o Internacional reafirma seu compromisso de manter uma base sólida no elenco, apostando na continuidade de peças fundamentais e reforçando o grupo pontualmente para a temporada 2025. A estratégia do clube é garantir um time competitivo, que possa alcançar grandes resultados e proporcionar muitas alegrias à torcida colorada na temporada”, informou o clube gaúcho.

Carreira

O lateral-esquerdo iniciou a carreira profissional em 2019 no Lanús da Argentina. Em sua primeira temporada, já chamou a atenção, caracterizando-se sempre por muita entrega, qualidade técnica e velocidade. Ao todo, realizou 86 jogos com a camisa do Lanús com 5 gols e 10 assistências.

Em 2022, ele foi à Escócia para vestir a camisa do Celtic. Jogando na equipe escocesa, o atleta argentino conquistou importantes passos na sua carreira profissional, como títulos e partidas internacionais, estreando em Champions League diante o Red Bull Leipzig.

Ficha técnica

– Nome: Alexandro Ezequiel Bernabei.

– Data de nascimento: 24/09/2000 (24 anos).

– Local de nascimento: Iriondo – ARG.

– Altura: 1,69m.

– Carreira: 2019 (Lanús – ARG); 2022 (Celtic – ESC); 2024 (Internacional).

– Conquistas: 2023 (Campeonato Escocês); 2023 (Taça da Liga Escocesa); 2023 (FA CUP).

