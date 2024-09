Inter Inter anuncia a contratação do lateral-direito argentino Braian Aguirre

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

O jogador assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2027. (Foto: Divulgação)

O Inter anunciou a contratação do lateral-direito Braian “Café” Aguirre, após chegar a um acordo com o Club Atlético Lanús, da Argentina. O jogador assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2027.

Aos 24 anos, Braian Nahuel Aguirre foi promovido ao time profissional do Lanús em 2020, onde atuou ao lado de Alexandro Bernabei. Durante sua trajetória no clube, o atleta argentino disputou 146 partidas, marcando cinco gols e contribuindo com oito assistências.

Com 1,75m de altura, “Café” Aguirre “se destacou por sua versatilidade, mostrando habilidade tanto na defesa quanto no apoio ao ataque. Sua contratação faz parte do processo de qualificação do elenco, trazendo características importantes” para o Colorado, destacou o clube gaúcho.

Pablo Fernandez

Em outra frente, o Inter realizou uma série de mudanças na estrutura do departamento de futebol da base e, entre elas, foi anunciada a promoção de Pablo Fernandez, treinador da equipe sub-20, à equipe profissional. Ele desempenhará a função de auxiliar técnico permanente. Pablo Fernandez havia assumido de maneira interina após a demissão de Eduardo Coudet, comandando a equipe principal em duas partidas, com um empate e uma derrota.

Brasileirão

Após a vitória de 3 a 1 sobre o Juventude no último final de semana, o Inter voltará a campo no próximo dia 11 (sábado), quando receberá o Fortaleza no Beira-Rio. Na semana passada, a CBF divulgou as datas das rodadas 26 a 29 do Campeonato Brasileiro junto à remarcação dos jogos atrasados do Colorado contra Red Bull Bragantino e Fortaleza, válidos pelo primeiro turno.

Confira a agenda atualizada do Colorado no Brasileirão:

– 11/09 (QUA) – 19h30 – Inter x Fortaleza – Beira-Rio – 19ª rodada;

– 16/09 (SEG) – 20h – Inter x Cuiabá – Beira-Rio – 26ª rodada;

– 22/09 (DOM) – 18h30 – São Paulo x Inter – Morumbis – 27ª rodada;

– 25/09 (QUA) – 19h – Red Bull Bragantino x Inter – Nabi Abi Chedid – 16ª rodada;

– 29/09 (DOM) – 11h – Inter x Vitória – Beira-Rio – 28ª rodada;

– 05/10 (SAB) – 19h – Corinthians x Inter – Neo Química Arena – 29ª rodada.

2024-09-03