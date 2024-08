Inter Inter anuncia D’Alessandro e André Mazzuco como novos diretores de futebol

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

O argentino D’Alessandro (D) será o novo diretor esportivo e André Mazzuco (E) assumirá como o novo diretor executivo. (Foto: Divulgação)

O Inter anunciou nessa quarta-feira (20) mudanças em seu departamento de futebol. O argentino Andrés D’Alessandro, ídolo do Colorado, será o novo diretor esportivo, e André Mazzuco, ex-Botafogo e Athletico-PR, assumirá como o novo diretor executivo.

“D’Alessandro, ídolo colorado, retorna ao Internacional para contribuir com sua visão e liderança, desta vez fora dos gramados. Com experiência acumulada como coordenador técnico no Cruzeiro, entendimento do futebol atual e uma forte conexão com o Clube do Povo, sua trajetória ao longo dos anos promete agregar ainda mais ao desenvolvimento da instituição. Reforçando a identidade e a competitividade do Internacional nos desafios que virão, D’Alessandro irá atuar no dia a dia do Clube, tendo participação direta no auxílio para o desenvolvimento e conexão dos atletas, comissão técnica e direção”, informou o clube.

Em suas redes sociais, o ídolo celebrou seu retorno ao clube. “Vamos, Inter! Todos juntos”, escreveu.

“André Mazzuco possui uma trajetória sólida no futebol, tendo passado por clubes como Vasco da Gama, Cruzeiro, Santos, Botafogo e Athletico. Graduado em Educação Física, com especialização e Mestrado em Performance, além de especialização em Gestão Esportiva pela CBF, Mazzuco é reconhecido por sua habilidade em liderar projetos com eficiência, aliando sua vasta experiência ao conhecimento técnico para aprimorar a gestão esportiva”, afirmou o Colorado.

Brasileirão

Em outra frente, o grupo do Inter prossegue com os trabalhos no CT de Alvorada para voltar a vencer no Brasileirão. Na manhã dessa quarta-feira (21), a equipe realizou um treinamento intenso sob o comando da comissão técnica já mirando o desafio do fim de semana.

A preparação da equipe tem sequência na manhã desta quinta-feira (22). O confronto com o Cruzeiro está marcado para o domingo (25), às 19h, no estádio Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

