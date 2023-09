Futebol Inter de Milão goleia Fiorentina e assume a liderança do Campeonato Italiano

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Na próxima rodada, a Inter de Milão faz clássico contra o arquirrival Milan. (Foto: Reprodução/Twitter)

Na tarde desse domingo (3), a Inter de Milão recebeu a Fiorentina, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA), pela terceira rodada do Campeonato Italiano, e goleou por 4 a 0. Marcus Thuram, que marcou pela primeira vez com a camisa do clube, Lautaro Martínez (duas vezes) e Calhanoglu, de pênalti, fizeram os gols do jogo.

Assim, a Nerazzurri segue com 100% de aproveitamento e assume a liderança do Nacional, com nove pontos em três partidas. A equipe tem vantagem de saldo de gols em relação ao segundo colocado Milan, que também soma nove tentos.

Por outro lado, o clube de Florença sofre a primeira derrota no torneio, estaciona nas quatro unidades e cai da sexta para a oitava colocação.

Na próxima rodada, portanto, a Inter de Milão faz clássico contra o arquirrival Milan, às 13 horas (de Brasília) do dia 16 de setembro (sábado), novamente no Estádio Giuseppe Meazza. No mesmo horário, mas no domingo, a Fiorentina recebe a Atalanta, no Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA).

Vale lembrar que as competições terão uma pausa de quase duas semanas devido à próxima Data Fifa.

Jogo

Os donos da casa precisaram de 24 minutos para abrir o placar em Milão. Dimarco recuperou a bola e cruzou da esquerda para Marcus Thuram se antecipar à marcação e cabecear para o fundo da rede.

Aos 30, a Inter de Milão trocou passes na esquerda até que Bastoni ultrapassou para receber de Dimarco. O zagueiro cruzou rasteiro de primeira para Thuram. O centroavante finalizou de carrinho dentro da área, mas pegou muito embaixo e mandou a bola por cima do gol.

Na volta do intervalo, a Internazionale precisou de oito minutos para ampliar a vantagem no marcador. Após troca de passes Marcus Thuram encontrou Lautaro Martínez livre no meio. O argentino dominou, invadiu a área e chutou forte para fazer o 2 a 0.

Cinco minutos depois, Thuram disputou a bola com o goleiro Oliver Christensen dentro da área e caiu. O árbitro assinalou pênalti. Hakan Calhanoglu foi para a cobrança e deslocou o arqueiro da Fiorentina para anotar o terceiro dos donos da casa.

Por fim, aos 28 da etapa complementar, Cuadrado recebeu passe de Mkhitaryan e cruzou rasteiro na área. Lautaro Martínez antecipou a marcação e bateu de primeira para transformar a vitória da Inter de Milão em goleada.

