Inter Campeonato Brasileiro: Inter enfrenta o Fortaleza fora de casa neste domingo

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Para essa partida três titulares do Colorado serão preservados e estão fora do duelo no Castelão. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O Inter enfrenta o Fortaleza neste domingo (13), às 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza. O confronto é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado vive uma fase excepcional na temporada. O time de Roger Machado venceu o Atlético Nacional por 3 a 0 na Libertadores na quinta-feira (10). Já o Fortaleza vem de um jogo cancelado contra o Colo-Colo pela Libertadores, após torcedores do do time rival invadirem o campo durante a partida.

Por conta do número de cartões amarelos, o Inter é o atual líder do Brasileirão. O Fortaleza, pelo saldo de gols, ocupa a quarta colocação.

Para essa partida três titulares do Colorado serão preservados e estão fora do duelo no Castelão. A princípio estarão de fora do confronto os volantes Fernando e Bruno Henrique e o meia Alan Patrick. Os três tem idade acima dos 30 anos e estão entre os jogadores do elenco que mais somam minutos em campo desde a parada para a data Fifa, em março.

Outros titulares viajaram mas mesmo assim possam ser poupados. São os casos do zagueiro Vitão e os laterais Aguirre e Bernabei, que atuaram os 90 minutos nas últimas quatro partidas. A ideia do técnico Roger Machado, porém, não é descaracterizar tanto a equipe.

Prováveis escalações

– Inter: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei (Ramon); Ronaldo, Thiago Maia e Romero; Wesley, Carbonero e Valencia.

-Fortaleza: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Mancha; Mancuso, Pol Fernández, Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Diogo Barbosa; Marinho e Lucero.

Arbitragem: O árbitro será Flávio Rodrigues de Souza (SP) auxiliado por Fabrini Bevaliqua Costa (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP). VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

