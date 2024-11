Inter Inter enfrenta o Vasco em São Januário pela 34ª rodada do Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

No primeiro turno, o time carioca venceu a partida no Beira-Rio por 2 a 1 Foto: Ricardo Duarte/Inter No primeiro turno, o time carioca venceu a partida no Beira-Rio por 2 a 1. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (21), às 20h, em São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Colorado, que já está classificado para a Libertadores do próximo ano, vai em busca de um lugar no G4 na tabela da competição. Atualmente o clube está em quinto lugar, com 59 pontos, e o time de Roger Machado luta para manter invencibilidade que dura 14 jogos, com 10 vitórias e quatro empates.

O Vasco, que está na 10ª colocação, com 43 pontos, busca se manter na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. A parada para a data FIFA veio em boa hora para o clube, que perdeu as últimas duas partidas e o técnico pôde corrigir o time para o confronto contra o Inter.

