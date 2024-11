Esporte Inter faz treino tático, de olho no Flamengo

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Roger Machado organizou atividades táticas nessa quarta-feira de treino no CT. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Colorado segue trabalhando forte de olho na antepenúltima rodada do Brasileirão. O grupo de jogadores retornou ao CT Parque Gigante, na abafada tarde dessa quarta (27), para realizar intensas atividades táticas sob o comando de Roger Machado, depois de iniciar os preparativos para a visita ao Flamengo na manhã da terça-feira (26), em treino fechado.

A comissão técnica alvirrubra organizará mais três treinos antes da viagem ao Rio de Janeiro. O próximo trabalho está previsto para a manhã desta quinta-feira (28), e será antecedido por entrevista coletiva de Sergio Rochet. Diante do Flamengo, Roger não poderá contar com Rafael Borré, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na rodada passada.

Terceiro colocado no Brasileirão, o Inter soma 65 pontos na tabela nacional, e disputará, às 16h do próximo domingo (1º), um confronto direto no Maracanã. O Flamengo tem apenas dois pontos a menos do que o Inter e ocupa a quinta posição do País. Depois de enfrentar o Rubro-Negro, a equipe de Roger Machado receberá o Botafogo, na quarta-feira seguinte, e encerrará sua participação no certame contra o Fortaleza, fora de casa, no dia 8 de dezembro.

Gurias Coloradas

As Gurias Coloradas iniciam, nesta sexta-feira (29), mais uma Copinha Feminina, em São Paulo. Em 2023, a equipe colorada se despediu da competição na semifinal, após ser eliminada nos pênaltis pelo Botafogo-RJ.

Nesta temporada, a equipe comandada pelo técnico David Junior da Silva vai em busca do título inédito, e a delegação contará com atletas que integraram o elenco principal do Inter durante o ano, atletas do Sub-20 e atletas do Sub-17, as quais foram campeãs brasileiras.

Para a competição, o Inter levará 20 atletas para representar o Colorado em São Paulo. A delegação colorada deixou Porto Alegre no início da noite dessa quarta-feira (27) e chegará em São Paulo no início da tarde de quinta-feira (28).

Confira a lista das relacionadas para a competição:

Goleiras: Mariana Ribeiro e Camilly Nascimento

Zagueiras: Carla Jesus, Milenna do Nascimento, Bianca Martins e Sarah Maciel

Laterais: Myrelle Torres, Érica Gomes, Laura Rodrigues e Eduarda Freitas

Meias: Daniela Teixeira, Joana dos Santos, Analuyza França, Emykaelle Souza, Pietra Reichert e Marzia Coutinho

Atacantes: Julieta Morales, Gabriela Inacio, Ana Clara e Yngrid Piauí

As Gurias Coloradas estão no Grupo E, junto com Red Bull Bragantino, São Paulo e Vila Nova. Todos os jogos terão transmissão do Youtube da Federação Paulista.

Jogo 1: Red Bull Bragantino x Inter | 29/11 – 17h45

Jogo 2: São Paulo x Inter | 02/12 – 20h

Jogo 3: Inter x Vila Nova | 05/12 – 17h45

