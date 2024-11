Inter Inter realiza treino tático para enfrentar o Flamengo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Colorado tem mais três partidas para finalizar o Campeonato Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorado tem mais três partidas para finalizar o Campeonato. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde desta quarta-feira (27), o elenco do Inter se reuniu no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para mais um dia de treinamentos com foco na partida contra o Flamengo, que acontece no próximo domingo (1º), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão.

Sob o comando do técnico Roger Machado, a equipe realizou intensas atividades táticas. A comissão técnica terá mais três dias de preparação antes da viagem para o Rio de Janeiro. Para a partida, o treinador não poderá contar com a ajuda de Rafael Borré, que está suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo.

O Colorado atualmente ocupa a 3ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos, atrás somente de Palmeiras e Botafogo, com 70 e 73 pontos respectivamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-realiza-treino-tatico-para-enfrentar-o-flamengo-no-brasileirao/

Inter realiza treino tático para enfrentar o Flamengo no Brasileirão

2024-11-28