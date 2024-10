Futebol Inter mira no duelo com o Flamengo; jogo será na quarta-feira, no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

O treinamento dessa segunda (28) foi aberto para a imprensa. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Colorado iniciou a semana de trabalho na tarde dessa segunda-feira (28), no CT Parque Gigante. A equipe tem apenas dois dias de treinamentos pela frente antes do próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (30), às 19h, o Inter recebe o Flamengo, no estádio Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão.

Com 11 jogos de invencibilidade, a equipe busca mais três pontos para seguir subindo na tabela. O Inter venceu o Atlético-MG por 3 a 1 nesse sábado (26), na Arena MRV, pela 31ª rodada do Brasileirão e está com 52 pontos, ocupando a quinta posição no campeonato.

O treinamento desta segunda foi aberto para a imprensa. O treinador Roger Machado comandou atividades técnicas e táticas no gramado, ajustando todos os detalhes para a partida contra o time carioca. Na tarde desta terça (29), o Colorado finaliza a preparação para o jogo.

Após o treinamento, o meio-campista Rômulo concedeu entrevista no CT Parque Gigante. Titular no triunfo contra o Atlético-MG por 3 a 1, o mato-grossense de 24 anos falou sobre o seu crescimento com a camisa do Clube do Povo, a importância de Roger Machado e a evolução da equipe.

“Nosso objetivo é o G-4, mas sonhar é de graça, todos querem o título. Nosso foco é manter a sequência de vitórias, um passo de cada vez, como estamos fazendo nos últimos jogos”, disse o camisa 40. O volante disputa posição com Fernando, que está lesionado, mas Rômulo deixou claro que é um prazer ter a oportunidade de ter ao lado dele um jogador com o currículo do goiano.

“É uma disputa saudável, respeitamos muito ele. Vejo o que posso melhorar e ele me aconselha junto com o Luis Otavio, fala o que podemos fazer de melhor e nos cobra muito, isso é importante para evoluirmos”, disse.

