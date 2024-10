Futebol Vini Jr. se pronuncia após perder a Bola de Ouro

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

O atacante Vini Jr perdeu a Bola de Ouro, premiação da revista France Football ao melhor jogador do mundo. Apesar do favoritismo, o craque ficou em segundo lugar e viu o volante espanhol Rodri, do Manchester City, ser consagrado como o principal atleta da temporada 2023/2024 nesta segunda-feira (28). Em sua conta no “X”, o brasileiro declarou: “Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”.

Com a derrota de Vinicius Júnior, o Brasil aumentou o jejum de vitórias do Bola de Ouro e vai chegar há 18 anos sem ocupar o topo. Os brasileiros vencedores da premiação foram Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho Gaúcho (2005) e Kaká (2007).

A vitória do camisa 7 do Real Madrid era dada como certa após a final da Liga dos Campeões quando o atacante brilhou na reta final e levou o clube espanhol ao 15º título da principal competição do futebol europeu. O atacante também foi destaque na campanha vitoriosa da La Liga.

Por isso, a notícia, que vazou no começo da manhã desta segunda-feira (28), e levou o time espanhol cancelar a viagem para Paris, na França, para premiação, causou surpresa. Em 2015, a France Football publicou uma “revisão” dos vencedores por causa dos anos em que a premiação só contou com a participação de jogadores europeus e anunciou prêmios honorários para Pelé (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970), Garrincha (1962) e Romário (1994).

O bom desempenho na temporada 2023/24 também fez com que Vini Jr se tornasse o primeiro brasileiro artilheiro pelo Real Madrid desde Ronaldo Fenômeno. Em 2005/06, o ex-camisa 9 anotou 15 gols em 27 jogos (média de 0,56 gol por jogo). Agora, 18 anos depois, o craque revelado pelo Flamengo fez 24 gols em 39 jogos (média de 0,62 gol por jogo).

Com oito Bolas de Ouro, Lionel Messi é o maior vencedor da premiação. O craque argentino foi premiado em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023. O português Cristiano Ronaldo foi consagrado como melhor do mundo em cinco oportunidades: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Rodri

Na temporada 2023/24, Rodri, o grande vencedor da Bola de Ouro, esteve presente nos títulos da Supercopa da Europa, Mundial de Clubes, Eurocopa e Premier League. Aos 28 anos, além dos prêmios coletivos, o atleta espanhol do Manchester City foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes e da Eurocopa. Rodri apresenta bons números para um primeiro volante, com 12 gols e 14 assistências na temporada. Além disso, ele se tornou o dono da maior série invicta do futebol, com 74 jogos sem perder, cerca de 475 dias de invencibilidade.

Em maio, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) divulgou um estudo que apontou Rodri como o atleta com maior impacto na temporada 2023/2024 entre as 54 ligas ao redor do mundo.

Na Inglaterra desde 2019, Rodri virou o homem de confiança do técnico Pep Guardiola, que chegou a defender publicamente a premiação para o meio-campista.

No começo da atual temporada, o volante sofreu uma lesão no joelho direito e não deve mais defender o City até o meio do ano que vem. “Rodri é insubstituível. Quando uma equipe não joga com o melhor meio-campista do mundo por um tempo é um duro golpe, mas meu dever é encontrar uma solução para continuar competitivo como temos sido nos últimos anos”, declarou o técnico do City Pep Guardiola.

Apesar dos números, no entanto, Rodri ficou fora da a seleção da Champions League, quando foi eliminado pelo Real Madrid de Vini, e dos indicados para melhor jogador da Premier League, vencida pelo companheiro de time Foden.

