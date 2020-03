Inter Inter trabalha com proposta de férias e irá discutir possibilidade com elenco nos próximos dias

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

Clube ainda analisa prejuízos nas finanças Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Ainda sem definição quanto à perspectiva do retorno das competições, o Inter mantém estudos para uma nova readequação envolvendo as finanças do clube. Uma das pautas que deve ser tratada pela direção colorada nos próximos dias é possibilidade de férias e negociação de salários junto aos atletas do elenco.

Em entrevista à Rádio Grenal, o vice-presidente do clube, João Patrício Hermann explicou que o clube ainda vivem momento de incerteza, mas já ciente dos prejuízos das receitas, em virtude do cenário sem jogos. “Não há receita e há uma incerteza gigantesca. Não temos uma mínima definição do que acontecerá mais para frente.”

Apesar da situação, o dirigente garante que vai honrar seus compromissos e vê com o otimismo a resolução junto aos jogadores quanto à questão salarial. “O Inter sempre honrou e vai continuar honrando os salários de atletas e funcionários do clube. O Inter vai honrar todos os compromissos com os atletas, com a maior tranquilidade. Nós temos a dificuldade de caixa momentânea. Eu tenho certeza que os atletas terão bom senso. Vamos buscar soluções adequadas.”

Inter crê em ‘sensatez’ e boa relação para negociar férias e salários com os atletas

Nos próximos dias, conforme explica Hermann, a direção também deve propor a possibilidade de férias com os atletas, no período de 1° até 20 de abril: “Em primeiro lugar, o importante é manter a vida e saúde das pessoas. Nós estamos vivendo algo que nunca tínhamos visto. É nisso que o Inter está pensando neste momento. O Inter vai trabalhar com essa possibilidade das férias. Até o final do mês, iremos colocar essas informações à disposição”.

O dirigente colorado também defendeu que a disputa do Campeonato Gaúcho tenha andamento: “Nós temos que respeitar, não só os compradores e patrocinadores do Gauchão, mas, também, a história do campeonato. Tudo isso, sabendo das dificuldades do calendário brasileiro. A intenção de todos é manter o Gauchão, até por termos respeito aos 100 anos do campeonato”.

Em reunião nesta quinta-feira (26), a Federação Gaúcha de Futebol e os clubes gaúchos da elite definiram pela paralisação do estadual por tempo indeterminado. Uma nova reunião para definir o futuro da competição foi agendada para 20 de abril.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

