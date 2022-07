Brasil Internet 5G está virando realidade no Brasil e poderá causar uma revolução no setor produtivo nacional

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

Empresas já usam a nova tecnologia dentro das fábricas. (Foto: Reprodução)

A internet 5G está virando realidade no Brasil e poderá causar uma revolução no setor produtivo nacional, permitindo a adoção de novas soluções tanto na indústria quanto no setor de saúde. Mais do que garantir maior velocidade de internet, a tecnologia permite acelerar projetos de automação de processos, assim como reduzir distâncias por meio da comunicação sem os atrasos associados a conexões 4G.

Os principais benefícios do 5G são a menor latência (diferença de tempo entre um envio e uma resposta de comando dado online), a maior velocidade máxima de transmissão de dados e a quantidade de dados enviados por segundo. Além disso, o 5G também torna possível a conexão de centenas de eletrônicos em uma mesma rede e viabiliza o uso de algoritmos de inteligência artificial para automatizar atividades, exigindo menos da capacidade computacional do dispositivo que fica nas mãos do usuário.

De olho nesses benefícios, empresas como a Weg, a Huawei e a Gerdau já têm projetos para o uso do 5G em suas operações, gerando ganhos de eficiência que chegam a 25%. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que o impacto do uso do 5G no Brasil será de até R$ 80 bilhões até 2030. Segundo estudo da consultoria Frost & Sullivan, a adoção da rede ultrarrápida deve elevar o faturamento global do mercado de automação de US$ 3,5 bilhões, em 2021, para US$ 5 bilhões, em 2026.

Weg

A fabricante de equipamentos elétricos Weg faz testes com a tecnologia desde o fim de 2020. Carlos Grillo, diretor de negócios digitais na empresa, afirma que o 5G tem aplicações nítidas em aparelhos móveis que precisam de comunicação com a internet. Esse é o caso de veículos de transporte autônomos, que andam por uma fábrica, levando peças de um lugar ao outro, e já são parte do dia a dia da gigante catarinense.

A Claro é a parceira da Weg nos testes realizados há mais de 18 meses. Para Eduardo Polidoro, diretor de internet das coisas da Claro, a experiência feita com a fabricante pode inspirar novos projetos. “A aplicação do 5G na Weg é voltada à indústria e poderia ser replicada em outras empresas. Foram testados robôs de transporte de peças ou produtos”, diz.

Gerdau

Em busca de mais produtividade, a Gerdau fechou acordo com a Embratel para implementar uma rede 5G privativa na sua planta industrial de Ouro Branco (MG). A rede levará conexão de internet estável e livre de cabos aos 8,3 milhões de metros quadrados da sede da produtora de aço. O plano da Gerdau é utilizar o 5G para conectar máquinas, veículos e câmeras.

O monitoramento em vídeo será uma das principais aplicações do 5G, para detectar problemas de segurança na operação e interromper o processo industrial automaticamente quando necessário. “Poderemos monitorar uma locomotiva e evitar paradas no processo produtivo. Também poderemos rastrear empilhadeiras e veículos de movimentação interna”, diz Gustavo Franca, diretor da área digital e tecnologia da Gerdau.

O projeto será de longo prazo e começará a funcionar ainda no 4G, para evoluir ao 5G da Claro na frequência 3,5 GHz na segunda etapa de implementação. Nessa frequência, não só se torna possível uma redução drástica na velocidade entre envio e recebimento de comandos via internet, como também se ampliam a velocidade e o volume de dados que podem ser transmitidos e recebidos em tempo real.

O plano da Gerdau é utilizar o 5G para investir em equipamentos inteligentes, incluindo veículos que podem ser operados a distância ou tenham condução autônoma. Além disso, aparelhos podem utilizar recursos de inteligência artificial que estão distantes. Ou seja, não é necessário ter um dispositivo com configuração de ponta, desde que ele tenha acesso a um servidor com velocidade o suficiente para que seu funcionamento seja em tempo real.

Esse pode ser, por exemplo, o caso de câmeras de monitoramento, que detectam problemas de segurança na operação e interrompem o processo industrial automaticamente quando uma pessoa não autorizada entra em uma zona proibida ou quando um colaborador não estiver usando o equipamento de proteção necessário.

Na terceira e última fase do projeto com a Embratel, a rede privativa da Gerdau combinará o 4G com o 5G para oferecer uma capacidade de 4,8 Gbps, ante 256 Mbps da primeira etapa com o 4G.

Apesar das iniciativas, o Brasil chega atrasado à corrida pelo 5G no mundo. Na China, de acordo com a consultoria ABI Research, as empresas envolvidas na implantação do 5G geraram, em 2021, US$ 1,2 bilhão em receita com redes privadas que atendem empresas e governos, cerca de um terço do total global e mais do que a receita gerada na Europa e na América do Norte juntas.

