Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Os benefícios de estar com os níveis de vitamina D em dia são indiscutíveis. (Foto: Reprodução)

Com a pandemia, surgiu uma correlação entre fator de risco Covid-19 aumentado e níveis baixos de vitamina D. Estes mecanismos ainda estão sendo estudados, mas os benefícios de estar com os níveis de vitamina D em dia são indiscutíveis. Uma nova pesquisa sugere que a capacidade de absorver vitamina D pode estar ligada a um microbioma intestinal mais saudável.

Publicada na revista Nature Communications, a pesquisa analisou dados de 567 homens que participaram de um estudo maior sobre o risco de fratura osteoporótica.

Os pesquisadores usaram o sequenciamento de rRNA para identificar os tipos de bactérias presentes nas amostras de fezes e compararam com os níveis de vitamina D nas amostras de soro sanguíneo. Esses pesquisadores descobriram que os participantes com mais vitamina D ativa também tinham maior diversidade geral do microbioma – considerada essencial para uma melhor saúde intestinal.

E qual a conexão? A autora sênior do estudo, Deborah Kado, M.D., diretora da Clínica de Osteoporose da UC San Diego Health explica que a resposta é uma substância chamada butirato. Se você tem um intestino saudável suas bactérias benéficas produzem mais butirato, um subproduto da quebra das fibras por essas bactérias. É ele que ajuda a absorver vitamina D.

Isso é importante porque mesmo que seu corpo receba uma grande dose de vitamina D, como no caso de tomar suplementos, nem sempre ele tem as condições ideais de absorção, como exposição a luz solar suficiente. Entre os benefícios da vitamina D, está construir e manter os ossos, aumentar a massa corporal magra, impulsionar a aptidão aeróbica e melhorar seu sistema imunológico. O National Institutes of Health recomenda 600 unidades internacionais [UI] por dia.

Algumas mudanças no estilo de vida podem maximizar nossa saúde bacteriana intestinal que, por sua vez, ajudará nossa saúde geral – ajudando a absorver vitamina D melhor, por exemplo. A recomendação dos médicos é aumentar a ingestão de frutas e vegetais frescos de muitas cores diferentes na dieta diária. Além de fornecer vitaminas e minerais importantes, uma dieta fresca oferece também muitos probióticos. Por sua vez, isso cria ambiente favorável a proliferação das bactérias intestinais saudáveis.

Os resultados do estudo incluíssem apenas homens mais velhos, mas com base em pesquisas anteriores, é provável que mulheres e pessoas mais jovens experimentem a mesma associação entre vitamina D e saúde intestinal. Outro complemento importante para melhorar a saúde intestinal são exercícios regulares.

