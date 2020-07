Futebol Invencibilidade e liderança: Como chegam Inter e Grêmio para o clássico 425

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Atípico, o Grenal 425 marca o retorno de Inter e Grêmio no Campeonato Gaúcho. A partida desta quarta-feira (22), às 21h30, válida pela 4ª rodada da Taça Francisco Novelletto, o 2º turno do Gauchão, acontece no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, após polêmicas, discussões e semanas de negociações. Um jogo de portões fechados, número reduzidos de jogadores, um banco de reserva menor, mudança nas substituições e sem VAR.

O Inter, mandante do jogo, apesar de estar à frente do rival quando o assunto é vitórias (são 156 contra 133 do Grêmio), não vence o clássico desde setembro de 2018. Nos grenais deste ano, perdeu a partida válida pelo 1º turno do Gauchão, e empatou no jogo da Copa Libertadores. Na tabela do grupo A do estadual, é líder isolado com 7 pontos. Na segunda colocação, vem o Novo Hamburgo, com 3.

Nesta noite, o time de Eduardo Coudet entra em campo com Marcelo Lomba, Saravia, Moledo, Victor Cuesta e Moisés, Musto, Edenílson, Boschilia, Marcos Guilherme, D’Alessandro (Praxedes ou Pottker) e Guerrero. Na reserva, o técnico argentino terá à sua disposição: Danilo Fernandes, Zé Gabriel, Rodrigo Lindoso, Praxedes, Willian Pottker e Patrick.

Já pelo lado tricolor, já são 7 clássicos sem perder para o Inter. O elenco gremista vem de um trabalho de 4 anos com o técnico Renato Portaluppi, que já possui um trabalho consolidado com a sua equipe. Venceu o clássico no 1º turno por 1×0, e busca mais uma vitória para manter o bom retrospecto. No grupo B, o Grêmio lidera com 6 pontos, a frente do Caxias, com 3.

O time escolhido por Renato para entrar em campo deve ser: Vanderlei, Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes, Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson, Everton e Diego souza. No banco estarão: Paulo Vitor, Paulo Miranda, Darlan, Taciano, Pepê e Luciano.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

