Essa é a maior saída de recursos de aplicações financeiras da economia brasileira desde 1995 Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Os investidores retiraram US$ 31,252 bilhões de aplicações financeiras no Brasil nos seis primeiros meses deste ano, informou nesta terça-feira (28) o BC (Banco Central). O valor inclui ações, fundos de investimentos e títulos de renda fixa.

Segundo o BC, essa é a maior saída de recursos de aplicações financeiras da economia brasileira desde 1995, ou seja, em 26 anos. O resultado também representa reversão em relação ao registrado no mesmo período do ano passado – quando US$ 9,087 bilhões ingressaram na economia brasileira.

As retiradas aconteceram em meio à pandemia do novo coronavírus, que tem gerado saída de recursos de países emergentes para títulos de países desenvolvidos, como os Estados Unidos.

“Essa saída se concentra fundamentalmente em março, com US$ 22,2 bilhões de retirada, dois terços do total do semestre em um mês único. Essa saída de março, especificamente, está muito relacionada às incertezas daquele momento mais agudo da crise, ou à véspera daquele momento”, disse o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha.

Em 12 meses, até junho deste ano, a retirada de recursos de aplicações financeiras no Brasil somou US$ 47,9 bilhões, segundo o BC. Somente no mês de junho, porém, o BC registrou o ingresso de US$ 2,38 bilhões em aplicações financeiras no Brasil.

