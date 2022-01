Tecnologia iPhone 13 faz a Apple dominar as vendas de celular no planeta

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Gigante americana estava atrás da Samsung. (Foto: Reprodução)

A Apple recuperou o posto de empresa que mais vende celulares no planeta. Ela havia sido ultrapassado pela Samsung no terceiro trimestre de 2021, mas reconquistou a liderança graças às vendas do iPhone 13. De acordo com levantamento da empresa especializada Canalys, a Apple sozinha foi responsável por 22% das remessas mundiais de smartphones.

Apesar dos problemas com fornecimento de componentes e os atrasos nas fábricas devido à pandemia do coronavírus, houve redução de apenas 1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Recentemente a gigante americana bateu recorde de valor de mercado, com ações avaliadas em US$ 3 trilhões.

A Samsung ficou em segundo lugar, com uma participação de mercado de 20%. A Xiaomi manteve a terceira posição com 12%, impulsionada principalmente pelos países emergentes. A Oppo e a fabricante asiática de celulares Vivo completaram o top 5.

A Canalys ainda destaca o desempenho sem precedentes do iPhone na China continental, apesar dos preços elevados. A Apple sofreu com a falta de componentes no último trimestre devido a pandemia e teve dificuldade em atender a demanda de alguns mercados. Clientes de alguns países tiveram de esperar mais para receber o iPhone mais recente.

Com o lançamento do Galaxy S22 previsto para fevereiro é possível que a empresa ultrapasse a Apple (como já ocorreu em vários outros períodos), mas isso vai depender de como o mercado vai reagir às novidades anunciadas pela gigante sul-coreana.

Celular barato

A Apple pode trazer em breve uma nova versão do seu celular mais básico e “barato”, o iPhone SE, que atualmente está na segunda geração. De acordo com informações de bastidores, o novo modelo deve se chama iPhone SE Plus e ganhar acesso à internet 5G. Seria o produto mais “econômico” da maçã com este recurso.

O iPhone SE Plus deve ter um design parecido com o modelo lançado em 2020 e processador A15 Bionic, o que o colocaria em pé de igualdade com o iPhone 13, o mais moderno da companhia.

O modelo atual do iPhone SE tem tela Retina HD de 4,7 polegadas, processador A13 Bionic e câmera principal única, com característica de uma grande-angular e sensor de 12 megapixels. O smartphone pode ser encontrado nas cores preto, branco ou vermelho, com opções de armazenamento de 64 GB ou 128 GB.

O preço do iPhone SE na loja oficial da fabricante no Brasil varia entre R$ 3.999 e R$ 4.199. Na Amazon, o celular de entrada da Apple pode ser encontrado com desconto, por valores que começam em R$ 3.499.

