Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

O smartphone lançado em setembro de 2014, foi um dos modelos mais populares da Apple. Foto: Reprodução

A Apple atualizou sua lista de produtos “obsoletos”, incluindo o iPhone 6 na categoria de dispositivos que não são mais elegíveis para reparo em lojas da Apple ou centros de serviço autorizados. Além do dispositivo, a Apple também adicionou outros produtos à sua lista de obsoletos, incluindo o iPod Nano de sétima geração, o iPod Shuffle de quarta geração e o MacBook de 12 polegadas (2017). Ainda neste ano, a Apple tornou, também, o iPhone 5s oficialmente “obsoleto”.

O smartphone lançado em setembro de 2014, foi um dos modelos mais populares da Apple. O aparelho teve na época uma grande mudança no design e nas funcionalidades do smartphone possuindo uma tela maior do que seu antecessor além do lançamento do Apple Pay.

A Apple classifica um produto como “obsoleto” quando se passaram sete anos desde que a empresa parou de vendê-lo. Dispositivos nessa categoria não são mais elegíveis para reparo em uma Apple Store ou outro centro de reparo autorizado, com a única exceção sendo as substituições de bateria de MacBooks por um período de até dez anos.

Usuários do aparelho que precisarem de reparo após a descontinuação do suporte oficial pela Apple podem recorrer a serviços de assistência técnica não autorizados. No entanto, é importante ter em mente que esses serviços podem não oferecer a mesma qualidade e garantia que os serviços autorizados da Apple. Outra opção é adquirir um novo modelo de iPhone, que oferece recursos e tecnologias mais avançadas, além de suporte técnico e atualizações de software garantidas pela companhia.

A empresa também possui uma lista de produtos “clássicos”, que são aqueles que não são vendidos há, pelo menos, cinco anos. A empresa pode se oferecer para consertar um produto clássico, mas somente se as peças permanecerem disponíveis.

O ciclo de vida

A inclusão do iPhone 6 na lista de produtos obsoletos ilustra o ciclo de vida dos produtos Apple. A empresa oferece suporte e reparo para seus dispositivos por um período determinado, após o qual eles são considerados obsoletos e deixam de receber assistência técnica oficial.

Essa prática garante que a Apple possa concentrar seus recursos em produtos mais recentes, oferecendo aos usuários as tecnologias e funcionalidades mais avançadas. No entanto, a descontinuação do suporte para produtos antigos pode gerar frustração em alguns usuários, que podem ter dificuldades em encontrar peças de reposição ou assistência técnica para seus dispositivos.

(Estadão Conteúdo)

2025-01-16