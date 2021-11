Política Iris Rezende, ex-governador de Goiás, morre aos 87 anos após mais de três meses internado

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

Ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, ele estava com pneumonia e havia sido intubado novamente em hospital de São Paulo Foto: Reprodução

Ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende morreu por volta da meia-noite e meia de terça-feira (09), em São Paulo (SP), após mais de três meses internado. Aos 87 anos, ele estava tentando se recuperar de um AVC (acidente vascular cerebral) que sofreu em agosto, na capital.

Segundo a assessoria do político, o corpo deve ser trazido para Goiânia e será velado no Palácio das Esmeraldas. O sepultamento será no cemitério Santana, também na capital, e está previsto para as 17h.

O político passou as últimas semanas no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo (SP). Por meio de nota, a assessoria informou que, no último sábado (06), ele foi submetido a intubação para tratar uma forte infecção. Desde então, seu quadro piorou.

Mais de três meses internado

O político foi internado no dia 6 de agosto após sentir fortes dores de cabeça e, no mesmo dia, passou por um procedimento cirúrgico para conter uma hemorragia na cabeça. A equipe médica que o acompanha avaliou que a operação foi bem-sucedida. Depois disso, ele teve vários altos e baixos.

Carreira

Iris encerrou a carreira política em dezembro de 2020, após concluir o quarto mandato como prefeito de Goiânia. Desde então, se dedica a cuidar de sua fazenda e também do escritório de advocacia.

O político nasceu em 22 de dezembro de 1933, em Cristianópolis, na região sudeste de Goiás. Formou-se em direito pela Universidade Federal de Goiás.

Iris Rezende Machado começou a carreira política em 1959, quando foi eleito vereador. Na época, o candidato com maior número de votos e mais jovem da história da capital, aos 25 anos.

Em 1962, foi eleito deputado estadual e, em 1965, assumiu a Prefeitura de Goiânia, mas foi cassado pela ditadura militar antes que o seu mandato chegasse ao fim.

Durante o período em que ficou fora da administração, Iris Rezende montou um escritório de advocacia. Após o fim da ditadura militar, foi eleito governador por dois mandatos, de 1983 a 1986 e de 1991 a 1994.

Entre as duas administrações, ele foi ministro da Agricultura do governo de José Sarney (PMDB), de 1986 a 1990. Em 1994, Iris foi eleito senador da República e, no meio de seu mandato, em 1997, assumiu o ministério da Justiça durante um ano, no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

