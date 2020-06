Grêmio Isaque comenta sequência de treinos no Grêmio e relembra episódio com Matheus Henrique

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Encerrando a sétima semana de treinos, o meio-campista do Grêmio Isaque relatou como vendo a rotina em um momento atípico na carreira. Destaques da equipe de Transição, o jogador foi promovido recentemente ao time principal.

Ainda sem uma data oficial para o retorno do Gauchão, o jovem vê como forma positiva a rotina de treinos para melhorar a condição física. “Os treinamentos físicos estão sendo importantes. É um pouco diferente, porque estamos acostumados a treinar diariamente com bola e agora estamos treinando menos. Mas é importante, pois é um momento em que podemos melhorar a parte física”, declarou aos canais oficiais do clube.

Durante a entrevista, nesta sexta-feira, Isaque também relembrou uma história curiosa com Matheus Henrique, agora seu companheiro de time. Na época, vindo do São Bento, Isaque enfrentou Matheus Henrique na Copa São Paulo de 2017, quando o atual camisa 7 jogava pelo São Caetano, e ambos chegaram a Porto Alegre no mesmo voo.

“Eu e o Matheus Henrique jogamos contra, na época em que eu jogava no São Bento e ele no São Caetano. Lá, nos conhecemos de vista e aí, alguns meses depois, eu e ele viemos para o Grêmio. Viemos no mesmo voo. E aí quando descemos, havia um carro esperando para nos levar ao alojamento e fomos juntos. E eu fiquei com aquela coisa. Falei ‘eu conheço esse garoto aí…’. E aí depois eu fui conversar com ele e relembramos que jogamos contra. No alojamento ficamos no mesmo quarto e, até hoje, somos amigos e nos damos muito bem. É um grande irmão que fiz no futebol”, relembrou.

Nesta sexta-feira, o elenco realizou o último treino da semana, dando prioridade para os trabalhos de musculação com complemento no gramado. O final de semana será de folga aos atletas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

