Isis Valverde revela já ter feito amor na praia e se fantasiado na "hora h": "Adoro"

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Atriz e o marido são pais de Rael

Isis Valverde fez algumas revelações de sua vida pessoal em uma conversa com Matheus Mazzafera no YouTube. Entre as coisas que a atriz contou, foi que ela já fez amor na praia, sem dar detalhes, e que já se fantasiou na “hora h”.

“Eu adoro, acho ótimo. Não fantasias de She-Ra, mas uso umas roupas assim… acho bonito, acho válido. Fantasia não, mas gosto de uma coisa mais Cinquenta Tons de Cinza”, disse ela, que também afirmou frequentar sex shop.

Linda e famosa, Isis lembrou quando levou seu primeiro fora na adolescência. “Meu primeiro beijo foi o meu primeiro fora. Me apaixonei pelo garoto e no dia seguinte ele estava com outra. Chorei muito”, recordou ela.

Mãe de Rael, de 1 ano e 8 meses, de seu casamento com o modelo André Resende, Isis contou que a quarentena, por causa do novo coronavírus, foi importante para ela passar mais tempo com o filho.

“O que foi mais difícil foi que Rael está muito agarrado comigo e com o pai. Tem uma hora que a criança não desliga de você e o bebê pequenininho quer o tempo todo atenção. E ele corre, pula, tem perigo de cair. Foi difícil, mas, ao mesmo tempo, tão gratificante. Eu sou uma mulher que trabalha muito, eu não paro. Dificilmente fico quieta. Eu não ficava muito com ele, Matheus. Eu ficava pouco com ele, pelo tanto que eu queria. Agora foi muito importante essa reconexão com meu filho, que foi quebrada quando ele tinha 10 meses de vida”, explicou ela, citando quando voltou ao trabalho após dar à luz.

