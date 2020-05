Acontece Isolamento: como sair de casa sem colocar sua família em risco?

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação/ Senac RS)

Graças ao isolamento social, houve uma diminuição considerável dos níveis de contaminação pelo Covid-19 no Brasil. Contudo, sabemos que muitas vezes é necessário sair de nossas casas para realizar atividades imprescindíveis ao nosso cotidiano, como fazer compras no supermercado ou até mesmo trabalhar.

A especialista em Urgência e Emergência, mestranda em Ciências da Saúde, coordenadora e docente do curso técnico em Enfermagem do Senac Santana do Livramento, Júlia Torres Cavalheiro, defende que os cuidados sigam no dia a dia. “É necessário que você reforce alguns hábitos de higiene para que você e sua família fiquem seguros, também, em casa”.

Atenção aos cuidados:

– Antes de sair de casa não esqueça de colocar álcool gel 70% na sua bolsa;

– Utilize máscara. Cuidado para não tocar na parte exterior da mesma, pois desta forma, você poderá se contaminar;

– Não passe as mãos nos olhos, boca ou cabelos;

– Evite tocar em superfícies, como por exemplo, balcões, corrimão de escada e elevadores. Caso não consiga evitar, utilize álcool gel imediatamente;

– Ao chegar em casa, retire os calçados antes de entrar, coloque-os em um local arejado, exposto ao sol;

– Ao retirar a máscara, com cuidado. Coloque-a em uma sacola plástica, feche e coloque-a no lixo do banheiro;

– Evite tocar em seus móveis;

– Retire suas roupas e coloque diretamente em local apropriado para lavagem. Não coloque as roupas que você utiliza em casa para lavar junto com as roupas que você utilizou fora de casa;

– Após retirar as roupas, lave as mãos com água e sabão. Não esqueça de lavar os dedos, unhas e pulsos.

